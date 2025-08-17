最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

南海與菲律賓東側目前各有1個熱帶擾動，中央氣象署預報員賴欣國表示，南海熱帶擾動不排除今天增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西移動，預估增強為颱風的機率低，且對台灣也無影響；天氣部分，未來1周各地須留意午後雷陣雨。

賴欣國說，目前太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，而南海跟菲律賓東側各有1個熱帶擾動，各國都有各自的判斷，但目前氣象署仍預估，南方熱帶擾動不排除今天增強為熱帶性低氣壓，但僅此而已，再增強為颱風的機率低，且對台灣無影響，但受其環流影響，周一、周二南部、恆春島有長浪發生機率。

菲律賓熱帶擾動部分，賴欣國表示，明天南邊低壓帶北抬，菲律賓東側的低壓擾動也會跟著北抬，朝台灣東邊海面朝琉球海面移動，其強度維持低氣壓，對台灣影響小，部分數值預估其移動到琉球北方海面有增強至熱帶性低氣壓機率，周四接近日本九州西南測海面；而明天至周三台灣處於低壓帶，水氣較多，但後續太平洋高壓西伸，台灣水氣就會減少。

未來1周天氣部分，賴欣國指出，周一至周三（18至20日）受到南方雲系北移影響，水氣較多，台東、屏東整天不定時有短暫陣雨，其他地區上半天多雲到晴，午後有雷陣雨，其中西半部、東半部山區有局部大雨，南部及中部山區留意有短延時豪雨機率。

周一至周三夜晚至清晨，西半部有局部短暫雷陣雨；周四、周五（21、22日）受到太平洋高壓西伸影響，水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有短暫雷陣雨。

周六、周日（23、24日）東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。