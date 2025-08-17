快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

「類澱粉沉積症」難以診斷 醫：胸悶、呼吸困難小心是罕見心肌病變

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，如果出現出現呼吸急促、喘氣、全身乏力等症狀，或是明顯感覺到體力下降，應進一步檢查心臟功能。圖／123RF
醫師提醒，如果出現出現呼吸急促、喘氣、全身乏力等症狀，或是明顯感覺到體力下降，應進一步檢查心臟功能。圖／123RF

113年十大死因中，心臟疾病高居第二名，其原因與三高密不可分，包括冠心病、心肌梗塞、心律不整、心衰竭等。症狀與心臟衰竭相似的「心臟類澱粉沉積症」不易發現，屬於罕見疾病，國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，患者常因為慢性病治療無效、反覆惡化，最後才被檢查出來，延誤了黃金治療時間。

郭志東說，類澱粉沉積症是一種相當少見的疾病，沉積於不同身體器官時，會破壞器官的正常功能。若沉積在心肌中，會讓心臟的肌肉壁僵硬，心臟無法正常放鬆、降低充血效率，最後導致功能衰竭。讓人頭疼的，是因為沒有特定初期症狀，有時可達數年之久，若影響心臟恐短時間致命。

郭志東以一名個案為例，77歲的老翁，自覺胸悶、呼吸困難、體力下降，這些狀況已經好幾年了。後來體力變差、呼吸困難的狀況變嚴重才就醫治療，在安排超音波檢查後，發現有一點異常變化，後續進行磁振造影、血液尿液檢查等，最後在切片檢查中確診為「心臟類澱粉沉積症」。

「當病人出現呼吸急促、喘氣、全身乏力、腿部水腫、心悸、頭暈等症狀時，要特別注意，多一步檢查可發現病兆。」郭志東強調，當澱粉樣蛋白的副產物斑塊在心肌中堆積時，會影響心肌泵血功能，無法將血液有效送到全身，就會出現疲倦、運動量下降、腎指數上升等情況。

最容易損害心臟的兩種類型，包括輕鏈類澱粉沉積症（AL）和轉甲狀腺素類澱粉沉積症（ATTR），其治療方式取決於類澱粉沉積症的特定類型，包括藥物、化療和幹細胞移植。郭志東強調，這是一種嚴重的疾病，需要多個專科一同診治，已經造成的類澱粉沉積無法逆轉，但治療能夠減緩進展，並緩解對心臟的損害。

「類澱粉沉積症」難以診斷 醫：胸悶、呼吸困難小心是罕見心肌病變

