急診壅塞「三班護病比」何時入法？ 邱泰源：獎勵為主未來水到渠成

超級白急診醫師日前於臉書轉貼網友社群媒體上的貼文，透露一名白班醫師上班就張貼公告，表示「本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」。雙和醫院回應，本周通報消防局滿床次數已達22次，乃新北地區醫學中心壅塞之最。衛福部長邱泰源表示，我們馬上去了解，一定不容許有違反規定的事情發生。

邱泰源今參加「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」活動受訪表示，護理及健康照護司今年6月公布護病比達標醫院，並可獲得獎勵，雙和醫院確實沒有達到獎勵的標準，目前於急性病床將可於8月達標。因急診沒有護病比要求，雙和醫院為一名護理師照顧12名患者，由此換算，雙和醫院需68名護理師，目前已編制78人，其中76人為專業護理師、2人是兼任護理師；因此，護理人數是夠的，但有時急診會湧進大量病患，這時就希望病人可以到其他醫院就醫。

邱泰源表示，如果急診病人多，醫院可以進行內部調配，也可以透過區域整合機制，由地區醫院適時調配，如部立醫院建立綠色通道方便轉診，落實分級醫療，目前健保署也正在規畫「假日急症中心」，這是比照日本作法，盼緩解急診壅塞，讓醫學中心醫護人員照顧急重症患者。

至於，三班護病比今年是否可以入法？邱泰源說，目前是以獎勵為主，希望醫院可以盡量達到目標，未來法制化就可以水到渠成，期望全面改善這制度。