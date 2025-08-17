快訊

不只把脈開藥！中醫搭配人工智慧AI 讓「減痛」更有感

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中度運動可顯著降低背痛，不過許多健身新手嘗試運動卻「愈動愈痛」，高齡族群應透過專業教練指導，避免運動傷害。本報資料照片
中度運動可顯著降低背痛，不過許多健身新手嘗試運動卻「愈動愈痛」，高齡族群應透過專業教練指導，避免運動傷害。本報資料照片

現代人久坐、壓力爆表，老年族群組織退化，這些因素都會引發「疼痛」，嚴重影響生活品質。不少人求助中醫根治各種疑難雜症，尤其是透過刺激穴位、疏通氣滯血瘀、中藥調理來緩解疼痛，互相配合可加速止痛效果。

川岳診所院長李威毅表示，歷史悠久的中醫導入AI，輔助判讀望聞問切的診察，除了幫助傳統醫療的轉型，也提升個人化照護。以復健為例，建立從診療、復健到運動健身的全方位健康預防基地，打破民眾對中醫僅止於針灸與開藥的傳統印象，貫徹中醫「治未病」的預防性治療。

「診所應該成為健康生活的起點，而非病人最後的選擇。」李威毅指出，現代人飽受疲憊、緊繃、失眠、免疫力低下等慢性困擾，尤以上班族、女性及中高齡者比例最高。這些隱性健康危機若透過預防醫學模式，可省下不少後端的醫療費用，包括病情持續惡化。

根據國際疼痛研究學會（IASP）與WHO定義，凡持續或反覆超過3個月的疼痛皆屬慢性疼痛，全球約16億成年人受其影響，對社會與醫療體系帶來巨大挑戰。慢性疼痛在久坐族與高齡族群更為普遍。研究顯示，每日靜坐超過6小時，慢性背痛風險增加33%，退化風險也會增加。

中度運動可顯著降低背痛，不過許多健身新手嘗試運動卻「愈動愈痛」，李威毅說，這並非運動方式錯誤，而是身體尚未準備好。中高齡者的肌力是行動力關鍵，運用AI系統可在短時間內數據化個人身體狀況，針對肩頸痠痛、骨盆歪斜、肌肉力量不均等問題，生成專屬的「體態地圖」與客製化運動處方。

AI健康分析能協助醫師更精準掌握體態問題，預測潛在疾病風險，並降低誤判與重複醫療。李威毅強調，透過專業教練指導功能性訓練，強化核心肌群、改善站姿與日常習慣，才能真正從源頭解決疼痛問題，從被動治療走向主動康復。

運動 中醫 風險

