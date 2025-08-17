網紅十分車站前鐵軌放天燈挨罰 觀光署：加強宣導

有網紅在十分車站前的鐵軌放天燈遭到檢舉挨罰後，拍攝道歉影片引發討論。觀光署回應，在鐵軌上放天燈確有違法疑慮會加強宣導；鐵道局說，研議配合發展觀光需求修正鐵路法。

擁有20萬訂閱數的網紅「菜苔苔與菜生生」昨天發布道歉影片，內容提到日前到十分老街拍攝旅遊影片，卻遭到民眾檢舉在軌道上放天燈，被開罰新台幣1萬元。

菜苔苔與菜生生在影片中提到，當時許多人都在放天燈，而業者則引導他們到軌道上放天燈，他們都是遵從業者指示，沒有想太多，但卻被員警告知已經違反鐵路法第57條第2項及第70條第1項。

鐵路法中載明，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，否則可依法處新台幣1萬元以上到5萬元以下罰鍰。

菜苔苔與菜生生說，身為旅遊頻道有義務要告知大家，在鐵路上放天燈就是違法行為，未來會好好反省。

菜苔苔與菜生生影片發出後引發民眾討論，有民眾留言指出，應該要檢討改進，否則就停止，不是讓觀光客陷入其中；也有民眾認為店家帶頭這樣做，應該要罰店家而非罰遊客。

交通部觀光署則回應，放天燈是熱門旅遊活動，十分放天燈景點也是熱門旅遊地點，但如果停留在軌道上放天燈的確有違法疑慮，會加強宣導旅客不要在鐵道上從事放天燈等活動。

發出裁處書的鐵道局則指出，為確保鐵路行車安全，鐵路法第57條明定行人及車輛禁止侵入鐵路路線範圍，僅非電化鐵路區間得跨越，但現行遊客於平溪等軌道施放天燈或拍照已違反鐵路法，鐵道局倘接獲鐵路警察局移送相關案卷，將賡續審酌相關事證，考量違法性及可責性，持續辦理裁處作業。

鐵道局指出，有關納入發展觀光或其他特殊需求等考量研擬修正鐵路法條文部分，鐵道局刻與交通部研議中，其中開放範圍或時段亦須鐵路機構建立相關安全配套，以確保兼顧行車安全與地方觀光需求。