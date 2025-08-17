公費HPV疫苗9月納國中男生 卓榮泰：台灣成東亞第一

行政院長卓榮泰今天說，公費HPV疫苗今年9月起擴大接種對象，113學年度入學的學生不分性別都可以施打HPV疫苗，台灣也將成為東亞第一個提供男生完整接種2劑HPV疫苗的國家。

衛福部先前指出，今年9月起擴大公費HPV（人類乳突病毒）疫苗接種，將增約9萬名國中男生受惠，加上原施打的國中女生，預估合計施打18萬人，預算近新台幣5億元。

卓榮泰今天透過社群網站臉書（Facebook）說明各部會近期重要政策指出，男性將在今年9月納入HPV疫苗接種對象，HPV疫苗不僅可以預防子宮頸癌，也能預防口咽癌、肛門癌、外生殖器癌與尖形濕疣等疾病。

卓榮泰指出，文化部將「Ilisin no Fakong」登錄為台灣重要民俗，這不僅是台灣第6項原住民族重要民俗，更是Fakong貓公部落獨特的祭儀文化，部落保存歌謠、祭詞、陶杯製作、釀酒等傳統文化技藝，凝聚族群記憶與認同。

他指出，2025年台灣文博會圓滿落幕，5天展期吸引65萬人次參觀，刷新多項紀錄，有國內外文創IP及品牌展區、台灣文化相關的策展及各式論壇，文博會充分展現台灣文創魅力。

卓榮泰說，台灣女子拔河隊在世運會以7連勝並場場直落2完美奪下金牌，更在此項目完成6連霸紀錄，感謝選手們在大雨下揮汗為國爭取榮耀。

勞動部方面，卓榮泰說，擴大「促進新住民就業補助」適用對象，已歸化並設籍的新住民也能享有補助，協助順利融入職場、提升就業競爭力。

「Ilisin no Fakong」每年8月5日至10日，於花蓮縣豐濱鄉豐濱村「Fakong貓公部落」舉行，文化部日前表示，「Fakong」是「文殊蘭」之意，代表阿美族祖先遷徙至此所發現遍地的植物，象徵其堅忍不拔的生命力，「Ilisin」為阿美族人感謝祖靈、歡慶豐收的重要祭儀。