快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

小說改編漫畫 阮光民畫筆助力「空笑夢」IP

中央社／ 台北17日電

改編作家邱祖胤小說「空笑夢」，漫畫家阮光民推出同名圖像小說第1卷，畫筆詮釋近百年前台灣布袋戲班起落。作家鄭順聰今天說，這是故事IP化重要過程。文化部長李遠到場支持。

「空笑夢圖像小說：第一卷 黃金樓」新書分享會今天舉行，阮光民與鄭順聰對談。

鄭順聰說，對於六、七、八年級生來說，會接觸到金光布袋戲到電視布袋戲的進程，而「空笑夢」小說及漫畫都帶領人們重新認識日治時代的台灣布袋戲發展，小說是採回溯手法編寫，情節複雜，改編上有一定難度。

阮光民坦言，一開始本想放棄，過去他改編文學作品為漫畫皆以短篇故事為主，如吳明益「天橋上的魔術師」或是賴和「一桿秤仔」，但「空笑夢」不但是長篇還是以人物列傳，他為此致電給邱祖胤，得到「隨便你去處理」的允諾，他便試著放膽改編。

阮光民舉例，在原作中主角像是說書人角色，他考量漫畫要有故事性，便選擇在敘事上先將主角拉出來，並條列出關鍵人物。因小說角色眾多，他便常常透過看電影方式學習電影導演如何掌握磅礡的歷史戲，第1卷也未帶進小說描寫的布袋戲技巧，「人們在那年代怎麼度過還有傳承，我覺得是最重要的。」

鄭順聰認為，阮光民改編的圖像小說可看作「空笑夢」小說入門版，將複雜文本變得簡練，今天座談更像是「IP研發過程」的討論，且透過圖像小說，也為故事人物形象設定帶來IP化重要一步，就像電影選角一樣。

邱祖胤是台下聽眾之一，他表示，他對改編持開放心情，且台灣漫畫家非常優秀，阮光民風格又更具人文感，他想到阮光民過去作品「東華春理髮廳」中有一幕就畫到史艷文人偶掉進水裡，「阮光民掌握絕不止到位」。

「空笑夢圖像小說」受文化部「文化黑潮之T-Comics台灣中長篇漫畫產製徵案」支持，李遠致詞表示，今天看到圖像小說第1卷，非常高興，自文學改編外，主題還涉及傳統文化中的布袋戲，其中包含許多台語文化。故事主角令他聯想到已故布袋戲藝師王炎，晚年僅憑觸摸就認出藏家林經甫收藏彩樓是出自其戲班。

李遠說，在改編中，他看見近年畫風越來越大膽的阮光民又更加突破，邱祖胤則投入長時間研究日治時代的布袋戲，寫成情感強烈的故事，他最喜愛書中透過戲班組成呈現台灣當年庶民生活，讚邱祖胤是「被記者工作埋沒的天才」。

小說 布袋戲 漫畫家

延伸閱讀

饒舌歌手大支補助惹議 李遠：完全沒有政治干預

「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部頒贈總統褒揚令

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

鐵博館7/31第1階段開放 卓榮泰盼以火車說故事

相關新聞

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

南海與菲律賓東側目前各有1個熱帶擾動，中央氣象署預報員賴欣國表示，南海熱帶擾動不排除今天增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西...

急診壅塞「三班護病比」何時入法？ 邱泰源：獎勵為主未來水到渠成

超級白急診醫師日前於臉書轉貼網友社群媒體上的貼文，透露一名白班醫師上班就張貼公告，表示「本急診目前護病比1：13，若不耐...

豬價創新高！進口豬補缺口 豬農：關稅談判一定要守住防線

農曆7月祭祀大月即將到來，豬價卻創歷史新高，目前彰化產地批發價約在每公斤112元，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，預期豬價...

「類澱粉沉積症」難以診斷 醫：胸悶、呼吸困難小心是罕見心肌病變

113年十大死因中，心臟疾病高居第二名，其原因與三高密不可分，包括冠心病、心肌梗塞、心律不整、心衰竭等。症狀與心臟衰竭相...

網紅十分車站前鐵軌放天燈挨罰 觀光署：加強宣導

有網紅在十分車站前的鐵軌放天燈遭到檢舉挨罰後，拍攝道歉影片引發討論。觀光署回應，在鐵軌上放天燈確有違法疑慮會加強宣導；鐵...

氣候變遷台南登革熱病媒蚊升高 專家示警：9月恐成南台灣最危險時刻

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。台灣近期遭丹娜絲、楊柳颱風侵襲，造成南部及台東淹水等嚴重災情，南部更引發類鼻疽疫情。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。