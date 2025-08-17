小說改編漫畫 阮光民畫筆助力「空笑夢」IP

改編作家邱祖胤小說「空笑夢」，漫畫家阮光民推出同名圖像小說第1卷，畫筆詮釋近百年前台灣布袋戲班起落。作家鄭順聰今天說，這是故事IP化重要過程。文化部長李遠到場支持。

「空笑夢圖像小說：第一卷 黃金樓」新書分享會今天舉行，阮光民與鄭順聰對談。

鄭順聰說，對於六、七、八年級生來說，會接觸到金光布袋戲到電視布袋戲的進程，而「空笑夢」小說及漫畫都帶領人們重新認識日治時代的台灣布袋戲發展，小說是採回溯手法編寫，情節複雜，改編上有一定難度。

阮光民坦言，一開始本想放棄，過去他改編文學作品為漫畫皆以短篇故事為主，如吳明益「天橋上的魔術師」或是賴和「一桿秤仔」，但「空笑夢」不但是長篇還是以人物列傳，他為此致電給邱祖胤，得到「隨便你去處理」的允諾，他便試著放膽改編。

阮光民舉例，在原作中主角像是說書人角色，他考量漫畫要有故事性，便選擇在敘事上先將主角拉出來，並條列出關鍵人物。因小說角色眾多，他便常常透過看電影方式學習電影導演如何掌握磅礡的歷史戲，第1卷也未帶進小說描寫的布袋戲技巧，「人們在那年代怎麼度過還有傳承，我覺得是最重要的。」

鄭順聰認為，阮光民改編的圖像小說可看作「空笑夢」小說入門版，將複雜文本變得簡練，今天座談更像是「IP研發過程」的討論，且透過圖像小說，也為故事人物形象設定帶來IP化重要一步，就像電影選角一樣。

邱祖胤是台下聽眾之一，他表示，他對改編持開放心情，且台灣漫畫家非常優秀，阮光民風格又更具人文感，他想到阮光民過去作品「東華春理髮廳」中有一幕就畫到史艷文人偶掉進水裡，「阮光民掌握絕不止到位」。

「空笑夢圖像小說」受文化部「文化黑潮之T-Comics台灣中長篇漫畫產製徵案」支持，李遠致詞表示，今天看到圖像小說第1卷，非常高興，自文學改編外，主題還涉及傳統文化中的布袋戲，其中包含許多台語文化。故事主角令他聯想到已故布袋戲藝師王炎，晚年僅憑觸摸就認出藏家林經甫收藏彩樓是出自其戲班。

李遠說，在改編中，他看見近年畫風越來越大膽的阮光民又更加突破，邱祖胤則投入長時間研究日治時代的布袋戲，寫成情感強烈的故事，他最喜愛書中透過戲班組成呈現台灣當年庶民生活，讚邱祖胤是「被記者工作埋沒的天才」。