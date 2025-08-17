未來3天水氣增 西半部午後易大雨、南部防豪雨

氣象署今天表示，位於南海的熱帶擾動對台灣沒有直接影響，但明天至20日水氣移入，午後西半部及各山區易局部大雨，南部可能豪雨；大台北、中南部近山區時要注意攝氏36度高溫。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，目前海面上有2個熱帶擾動，一個在南海，另一個在菲律賓東方海面。預估在南海的熱帶擾動將會朝中南半島、海南島方向移動，後續發展機會不大，但會有部分水氣移入台灣。

另一個在菲律賓東方海面的熱帶擾動，會先朝琉球群島一帶前進、後續再往北，歐美及AI模式皆預測發展機會不高，通過琉球後可能就會逐漸消散，對台灣沒有直接影響。

賴欣國表示，明天至20日受南海熱帶擾動水氣移入影響，東南部及屏東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後各地有局部短暫雷陣雨；午後西半部及各山區有局部大雨，南部地區、中部山區可能有局部豪雨發生；另外夜晚至清晨西半部地區有局部短暫陣雨。

賴欣國指出，21、22日水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區局部短暫雷陣雨；23、24日各地多雲到晴，僅台東及恆春半島局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨。

氣溫方面，賴欣國說，今天因日照強烈，新北市五股區最高溫達38度；明天仍然高溫悶熱，大台北、中南部近山區若未降雨，仍有局部36度以上高溫發生。

賴欣國提醒，明天、19日南部沿海及恆春半島需注意長浪。