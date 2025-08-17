快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

三班護病比114年入法？ 邱泰源：用獎勵水到渠成

中央社／ 台北17日電

雙和醫院三班護病比達標獎勵金額掛零，今年三班護病比是否入法再度引起關注。衛福部長邱泰源今天說，盼用獎勵讓法制化水到渠成，雙和急性一般病床三班護病比預計8月可達標。

邱泰源出席台灣氣候與健康聯盟、台北榮民總醫院舉行的院長永續講堂，會後接受媒體聯訪時，被問到雙和醫院三班護病比。他說，根據衛福部前往雙和醫院實地了解狀況，目前預計8月可以達到三班皆符合獎勵標準的目標。衛福部會持續督導，協助雙和醫院改善至符合標準。

針對外界關心的三班護病比今年是否完成入法，邱泰源指出，目前仍以獎勵方式為主，目的是鼓勵醫院先達標。一旦多數醫院都能達成，屆時法制化就會「水到渠成」。若現階段強行立法，反而讓尚未達標的醫院難以應對，保障病人權益為前提，盼給予合理時間改善。

至於近日雙和醫院急診張貼「護病比1:13」與「待床63人」的公告，引起社會討論，邱泰源表示，急診並無固定護病比的明確規定，目前雙和急診需要68名護理人力，編制上有78人，分別為76名專任、2名兼任，雖然人力配置足夠，但病人大量湧入仍會出現人力吃緊。

邱泰源指出，雙和醫院位處新北地區，向來是急重症病人重要的醫療據點，因此面臨的壓力也相對較大。院方張貼公告的用意，是希望提醒民眾，如果不是緊急情況，可以選擇就近的其他醫療院所，減輕急診壓力。

護理師人力荒難解、少子化「聯誼說」惹議，邱泰源近期頻被點名下台，他昨天出席活動提到做部長「利也沒有，名也很慘」、做越多罵越多，遭到批評。

對此，邱泰源說，謝謝指教。他昨天稍微有點在開玩笑，他堅信只要以病人為中心、專心照顧好病人，其他資源自然會跟著來，醫療也會獲得合理的回饋。即便現在轉任行政職，面對許多壓力，他仍表示要守住初衷、堅守價值，持續以「維護人民健康」為核心精神。

邱泰源認為，行政工作就是要推動對的政策，面對不同意見，應該要多聆聽、虛心改進，讓政策做得更好。對於外界質疑他不適任的聲音，「我壓力不大，我從來不care這些」，無論是醫師、立委還是部長，他一直都是盡心盡力，用心去突破每一個角色的挑戰。

壓力 邱泰源 護病比

延伸閱讀

屢被點名下台…邱泰源自嘲「名慘利空」 名嘴周玉蔻狠酸：誠實豆沙包

823內閣改組屢被點名！邱泰源吐苦水嘆「沒利名也慘」：做愈多被罵愈多

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

消除C肝提前達標 邱泰源：接下來將努力根除B肝

相關新聞

豬價創新高！進口豬補缺口 豬農：關稅談判一定要守住防線

農曆7月祭祀大月即將到來，豬價卻創歷史新高，目前彰化產地批發價約在每公斤112元，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，預期豬價...

氣候變遷台南登革熱病媒蚊升高 專家示警：9月恐成南台灣最危險時刻

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。台灣近期遭丹娜絲、楊柳颱風侵襲，造成南部及台東淹水等嚴重災情，南部更引發類鼻疽疫情。中...

9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時10分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

國人愛吃保健食品！長期高劑量補充增腎結石風險 營養師：天然的尚好

俗說「預防勝於治療」，如果不想生病吃藥，吃保健食品是不是可以加強預防？現年73歲的前衛生署副署長李龍騰近日分享：「全世界...

還在偷吃宵夜？營養師曝「5大傷腎食物」：每一口都是負擔

講到宵夜你會想到什麼呢？水煎包、鍋貼、小籠包、蔥油餅看似美味，卻很傷身。營養師高敏敏和腎臟科醫師林軒任提醒，這些美食對腎臟不好的人「壓力不小」。

130萬人研究揭密！每天3至5杯咖啡 可預防癌症、糖尿病、失智症

咖啡不只提神，還可能帶來健康好處。營養師科提斯整理近130萬人的統合分析研究指出，每天飲用3至5杯咖啡（約300至500毫克咖啡因），與多種疾病風險降低有關，包括心血管疾病、糖尿病、癌症，甚至認知障礙與帕金森氏症。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。