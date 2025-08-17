三班護病比114年入法？ 邱泰源：用獎勵水到渠成

雙和醫院三班護病比達標獎勵金額掛零，今年三班護病比是否入法再度引起關注。衛福部長邱泰源今天說，盼用獎勵讓法制化水到渠成，雙和急性一般病床三班護病比預計8月可達標。

邱泰源出席台灣氣候與健康聯盟、台北榮民總醫院舉行的院長永續講堂，會後接受媒體聯訪時，被問到雙和醫院三班護病比。他說，根據衛福部前往雙和醫院實地了解狀況，目前預計8月可以達到三班皆符合獎勵標準的目標。衛福部會持續督導，協助雙和醫院改善至符合標準。

針對外界關心的三班護病比今年是否完成入法，邱泰源指出，目前仍以獎勵方式為主，目的是鼓勵醫院先達標。一旦多數醫院都能達成，屆時法制化就會「水到渠成」。若現階段強行立法，反而讓尚未達標的醫院難以應對，保障病人權益為前提，盼給予合理時間改善。

至於近日雙和醫院急診張貼「護病比1:13」與「待床63人」的公告，引起社會討論，邱泰源表示，急診並無固定護病比的明確規定，目前雙和急診需要68名護理人力，編制上有78人，分別為76名專任、2名兼任，雖然人力配置足夠，但病人大量湧入仍會出現人力吃緊。

邱泰源指出，雙和醫院位處新北地區，向來是急重症病人重要的醫療據點，因此面臨的壓力也相對較大。院方張貼公告的用意，是希望提醒民眾，如果不是緊急情況，可以選擇就近的其他醫療院所，減輕急診壓力。

護理師人力荒難解、少子化「聯誼說」惹議，邱泰源近期頻被點名下台，他昨天出席活動提到做部長「利也沒有，名也很慘」、做越多罵越多，遭到批評。

對此，邱泰源說，謝謝指教。他昨天稍微有點在開玩笑，他堅信只要以病人為中心、專心照顧好病人，其他資源自然會跟著來，醫療也會獲得合理的回饋。即便現在轉任行政職，面對許多壓力，他仍表示要守住初衷、堅守價值，持續以「維護人民健康」為核心精神。

邱泰源認為，行政工作就是要推動對的政策，面對不同意見，應該要多聆聽、虛心改進，讓政策做得更好。對於外界質疑他不適任的聲音，「我壓力不大，我從來不care這些」，無論是醫師、立委還是部長，他一直都是盡心盡力，用心去突破每一個角色的挑戰。