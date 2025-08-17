豬價創新高！進口豬補缺口 豬農：關稅談判一定要守住防線

農曆7月祭祀大月即將到來，豬價卻創歷史新高，目前彰化產地批發價約在每公斤112元，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，預期豬價高檔會持續到中秋節後，政府以進口豬肉因應是不得已救急，但也希望政府在關稅談判上能堅持住，一定要繼續做好國產豬和進口豬的標示區隔。

最近豬價在高檔，彰化縣是國產豬生產大縣，近日彰化肉品市場每天交易量約在1600到1900頭，目前平均價每公斤112元，最高拍賣價也有到115元，相較去年同期約90多元，已高出近二成。

由於受到今年春季豬隻疫病減產，加上夏季豬隻胃口差、生長較慢，產量也減少，陳筆輝說，以往全省每日豬隻成交量逾2萬頭，而目前約1萬8千到1萬9千頭間，預計要到中秋節後才能再恢復到2萬頭，但他預期，目前已是歷史新高，上漲空間已有限，畢竟政府會以進口豬肉填補缺口。

陳筆輝說，但最近中央正在和美國協商關稅，連帶豬農心中也都存在隱憂，非常擔心政府會守不住最後防線，大家均希望政府一定要為農業守住防線，要維持現況讓國產豬與美豬標示清楚，以示區隔，才能保障在地豬農。

事實上業界早已發現，許多餐廳與小吃店常會混用進口豬肉，但陳筆輝說，多數民眾都愛新鮮的國產豬，且國內也規定國產豬不得用瘦肉精，讓大家對國產豬更有信心。

陳筆輝說，豬農面對飼養人口老化、環保要求，飼養率不斷下降，國產豬的產量早就不足，在豬價上漲時，以進口豬肉應急、穩定消費需求無可厚非，但政府一定要堅持豬肉要區隔標示清楚，才讓保障國內農業及消費者權利。