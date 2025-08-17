氣候變遷台南登革熱病媒蚊升高 專家示警：9月恐成南台灣最危險時刻

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。台灣近期遭丹娜絲、楊柳颱風侵襲，造成南部及台東淹水等嚴重災情，南部更引發類鼻疽疫情。中國大陸廣東省恐也受全球暖化影響，造成病媒蚊活動增加，爆發屈公病疫情。國內感染症專家表示，台灣不需擔心屈公病，但須嚴防登革熱，若台南、高雄不做好防疫，預估9月左右會出現一波疫情，將會是「最危險的時刻」，若疫情嚴峻，不排除重演2015年台南爆發大規模傳染。

依當時監察院發布新聞稿指出，2015年台南登革熱疫情長達6個月失控，造成2萬2760例登革熱病例，112人死亡，疫情確診病例及死亡人數是台南市歷年之最，當時擔任台南市市長的現任總統賴清德，及當時台南市副市長顏純左及衛生局長林聖哲等人，遭到監察院糾正，認為應在督導防疫人員執行相關措施上，應予深切檢討。

「氣候變遷確實可能引發傳染病疫情，台灣最需擔心的就是登革熱。」中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，登革熱病毒於南部是透過埃及斑紋傳染，北部為白線斑蚊，當病媒蚊帶有病毒時，其繁衍的下一代同樣會帶有病毒，而從病媒蚊產卵、孵化到成蚊約需一個月，特別是近期豪大雨災情，導致南部積水嚴重，若沒有好好清消積水容器，預估9月左右會有一波登革熱疫情。

依台南市政府登革熱防治中心誘卵桶監測統計，今年第31周(7月27日至8月2日)平均陽性率36.68%，比去年同期20.39%，高出許多，當中以仁德區、安南區、安平區及中西區蚊媒指數較高，共有121個里陽性率超過40%。黃高彬說，衛福部疾管署及南部縣市應加強病媒蚊的監測，當發現病媒蚊指數偏高時，一定要加強防制，呼籲民眾快速將積水容器清除乾淨，並做好防蚊措施。

今年受颱風帶來的豪大雨影響，國內類鼻疽疫情也創下同期第三高，今年累計共40例，其中18例為丹娜絲颱風後發病，造成3人死亡。黃高彬說，颱風豪大雨將存在土壤深層的類鼻疽病毒翻滾於地表，民眾可能接觸或吸入造成感染，如是接觸感染可能會造成皮膚潰瘍、淋巴結腫脹等症狀，若是吸入感染則容易引起肺炎。

黃高彬提醒，民眾在清理家園時，病毒可能會存在汙水、汙泥，甚至會散播在空氣中，提醒一定要穿雨靴、戴手套且戴上口罩，避免接觸或吸入類類鼻疽病毒。甚至，時隔4年疾管署上周公布一名南部70多歲女性感染罕見的「兔熱病」，但患者沒有接觸野兔、野鼠等，感染源尚待釐清，黃高彬懷疑有可能也是吸入性感染，務必提高警覺。

至於，中國大陸廣東省爆發屈公病疫情。黃高彬說，疾管署公布，國內目前有17例屈公病確診個案，但都是境外移入，未有本土個案，可見國內主要傳播病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊沒有帶屈公病病毒，民眾不需擔心，疾管署已發佈國際旅遊警示，提醒要前往大陸廣東的國人多注意。

黃高彬呼籲，在登革熱等傳染病防治方面，疾管署、各縣市衛生局、專家學者應充分合作，擬定防疫政策，當出現傳染病疫情及時示警，確保民眾健康。