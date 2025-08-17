大台北午後飆高溫 民眾戲水消暑

今天各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署針對8縣市發布橙色及黃色高溫燈號警示，包括台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市為橙色燈號，苗栗縣、台中市為黃色燈號，其中新北市五股下午1時多高溫更飆上攝氏38度。大台北許多有戲水、噴水的公園也成為大、小朋友嬉戲消暑的去處。

氣象署也提醒，民眾應減少戶外活動或勞動，避免豔陽下劇烈運動，以及注意防曬與多補充水份、慎防中暑等熱傷害，室內外保持通風，也可適時採取人體、環境降溫的方法。不過，氣象署指出，因為午後對流雲系發展旺盛，一些縣市容易有短延時強降雨，但不足以紓解炎熱天氣，明天起一連三天台灣附近水氣增加，加上午後常有較強的對流發展，容易有短暫陣雨或雷雨。 今天各地天氣晴朗炎熱，新北市五股午後高溫更飆上攝氏38度，大台北許多有戲水、噴水的公園也成為大、小朋友嬉戲消暑的去處。記者潘俊宏／攝影