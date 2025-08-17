國人愛吃保健食品！長期高劑量補充增腎結石風險 營養師：天然的尚好

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國人愛吃保健食品，營養師提醒，掌握「均衡飲食」原則，並請醫療人員評估，避免補充過頭。圖／123RF
俗說「預防勝於治療」，如果不想生病吃藥，吃保健食品是不是可以加強預防？現年73歲的前衛生署副署長李龍騰近日分享：「全世界沒有健康食品。」他從來不吃健康食品，養生全靠運動、固定時間就寢，也不喝酒。

國人愛吃保健食品，出國一定到藥妝店掃貨，維他命、鈣片、葉黃素榜上有名。資深營養師黃書宜表示，天然食物中含有多種營養素與植化素，蔬果、肉類、全穀雜糧類、乳品等，以自然比例存在，彼此協同作用。而且天然食物因為沒有加工流程、添加物的影響，較不易因單一營養素過量而引發副作用。

保健食品百百種，吃錯、亂補反而可能會傷腎或增加其他疾病風險，造成身體負擔。黃書宜指出，過量補充恐傷害身體，甚至引發毒性或與藥物產生交互作用。她以維生素C為例，成人每日建議攝取量約為100毫克，耐受上限為2000毫克；長期透過高劑量保健品補充，可能造成惡心、腹瀉，甚至腎結石。

黃書宜強調，正確觀念應該是建立均衡飲食，正常情況下大多能於日常飲食中補充足夠的必須營養素。怕缺維生素C？可多吃芭樂、奇異果、柑橘，不僅能避免一次過量，還能同時獲得膳食纖維與多種植化素。一天半顆芭樂或一顆奇異果就夠，搭配全穀類及優質蛋白質、高纖蔬果，吃出健全的身心狀態。

什麼時候需要補充保健品呢？黃書宜表示，特殊族群或疾病等因素，身體特別虛弱。孕婦、素食者、年長者等，可能因飲食限制或吸收率降低，需要補充鐵、B12、鈣等。另外，感冒、手術後或長期壓力下，身體對維生素C、鋅、蛋白質的需求可能高於平常，可在醫師或營養師評估下補充。

營養補充品並非完全不能吃，而是「根據需求補充」，黃書宜提醒，比起單獨攝取營養品，均衡的飲食模式對健康更有幫助，最理想的營養來源為自天然食物。不同的疾病適合的營養品也大不相同，要選擇適合的保健食品，應先諮詢醫師、營養師，搭配抽血檢查以及病史，避免吃錯或補過頭。

