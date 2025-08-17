快訊

還在偷吃宵夜？營養師曝「5大傷腎食物」：每一口都是負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，注意五大高熱量食物傷害腎臟。 示意圖／ingimage
講到宵夜你會想到什麼呢？水煎包、鍋貼、小籠包、蔥油餅看似美味，卻很傷身。營養師高敏敏和腎臟科醫師林軒任提醒，這些美食對腎臟不好的人「壓力不小」。

高敏敏在Instagram粉專提醒，這些食物美味的秘密，正是因為有滿滿的澱粉還包著高油脂，所以一咬下去雖然多汁，熱量卻接近百卡，吃完全部熱量爆表。林軒任補充，這些食物不光熱量高，餡料鹽分也高，不僅較鹹，電解質也比較高。高敏敏指出，許多人還會搭配各式醬料，直言這種吃法會讓「腎臟工作翻倍」。

林軒任醫師指出，台灣慢性腎臟病常見原因共分三種：一、高血壓、糖尿病；二、高血脂；三、高油、高鹽、高熱量。高敏敏也揭露有「5大高熱量食物」，可能讓腎臟一點一滴衰竭：

一、鍋貼：10顆突破770大卡。

二、小籠包：10顆約650大卡，相當於一包洋芋片。

三、水餃：10顆約540大卡。

四、鮮肉餛飩：10顆約500大卡。

五、胡椒餅：一份約370大卡，超過一碗白飯。

高敏敏最後也強調，並不是要大家都不要吃，只是要適量，同時建議搭配燙青菜、清湯或是一些無糖飲料，也提醒大家少吃沾醬、高熱量下午茶，不要太常吃、不要吃太多即可。

醫師 水餃 營養師 腎臟病 小籠包

