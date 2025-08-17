9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會上月底宣布，要拿回產地價的報價權，預計兩周內由協會自行公告產地價。據了解，由於受到後續楊柳颱風影響，協會將延至9月1日起自報產地價。而今日台北市蛋商公會宣布蛋價調漲2元，每台斤批發價將漲至44元，產地價則漲至34.5元。

針對先前全國養雞協會宣布7月底成立蛋價督導委員會，比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，並將於2周內啟動自報產地價模式，讓蛋價能夠透明化、公平化。台北市蛋商公會認為市場價格不能是蛋農片面說了算，還必須考量市場買氣、接受度、供應量等因素。農業部則表示，只要雙方有共識都予以尊重。

全國養雞協會副理事長林漢章指出，本來預計8月13日就要由協會自報產地價，但因為受到後續楊柳颱風的影響，因此改至8月25開會，並於9月1日起才開始產地報價。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，今天開會決議本周蛋價調漲2元，每台斤批發價由42元漲至44元，周三起產地價由32.5元漲至34.5元。他指出，目前產業界沒有特別強調應該要調漲，因為過去幾周已有連續調漲，現在漲上來是因為菜價還是很貴，蛋價也會稍微浮動，不過北部由於天氣炎熱加上暑期因素，買氣一樣很不好。