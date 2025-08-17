聽新聞
影／通往墾丁森林遊樂區道路出現天坑 原因是這個
連日下雨，屏東縣恆春鎮往墾丁森林遊樂區道路公園路上，今上午7時許出現天坑，警方獲報後，現場設交維措施。墾丁國家公園管理處指出，該路段位於高位珊瑚礁地形，原本就容易受雨水長久侵蝕產生溶洞造成坍塌，已通知開口契約廠商，搶修工期3天，也會沿線巡視查看路段。
恆春警方局今上午7時許接獲報案，通往墾丁森林遊樂區的公園路上，從牌樓進入往牧場方向約200公尺處，發現道路出現天坑，占據一個車道，墾管處指出，道路坍方長約6公尺、寬約4公尺及深約2公尺，提醒居民、遊客通過該路段要謹慎，避免受到崩坍影響。
墾管處指出，接獲通報後已通知開口契約工程技師，提供緊急修復建議，請廠商施作，搶修工期約3個工作天。
墾管處副處長陳俊山說，崩塌原因應是近期大雨涇流集中沖刷結果，遠因主要是該區屬於高位珊瑚礁也是廣義的喀斯特地形，原本就容受到雨水長久侵蝕會產生溶洞而造成塌陷。以往大多是出現邊坡流失，該區先前未發生過路基塌陷，以往大多都是出現邊坡流失。
警方上午獲報時到場，塌陷面積還沒有太大，中午再過去查看時發現塌陷的面積變深，深約兩公尺。
