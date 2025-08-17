自由座擠爆走道「高鐵從台鐵化再降格捷運化」民眾嘆：對號座擠不上車

台灣高鐵去年全年旅運人次逾7825萬人次，日均運量達21.4萬人次，突破2023年全年度日均運量的20萬人次，隨著載運量逐年增高，乘車亂象也成日常，特殊節日情況更是慘上加慘，才剛過的父親節疏運，就有民眾感嘆「最悲慘的事，就是你手上拿手上拿著9車的對號車票，卻擠不上車」；高鐵強調，對號座乘客優先上車是優先關注議題，7月起進行班次調整，每周總班次增至1128班，盼紓解客運量。

根據交通部統計，疫前2019年高鐵旅客量5723萬8942人次、疫後2022年5416萬2008人次、2023年暴增至7308萬6668人次、2024年7825萬0483人次，2025年統計至6月客運量已達3984萬7256人次。

隨著載運量逐年增高，高鐵亂象卻也成為日常，父親節疏運即爆出有父親拿對號車票卻上不了車的無奈狀況。謝先生表示，8月8日周五傍晚，他從板橋站準備搭乘下午5時39分149次南下直達車，當時的自由座依然維持是10至12車廂，而他是第9車廂12排的對號座。

謝先生描述，當時依循在9車門前排隊，但列車進站打開車門卻發現，不管是出入口還是車廂走道早已擠滿在台北上車的自由座乘客，讓他們這些手拿9車車票的板橋上車乘客根本擠不上車，而月台上卻沒有站務員可以處理，只有一名保全吹哨疏導，卻一點用也沒有，車道走到完全卡死，讓他傻眼「父親節最悲慘的事，就是你手上拿手上拿著9車的對號車票，卻擠不上車」。

謝先生指出，眼看就要開車，月台廣播竟叫乘客改搭下一班車，「但我們這些對號車票不就成自由座嗎？」且後面列車並非直達車，台北站上車的自由座乘客會更多，這樣更擠不上車。最後搶在關車門前，對號座乘客趕緊往8車車門狂奔，硬擠上車，再辛苦移動到9車，全程都沒列車長出面疏導、查票、補票；謝先生說，他完全不介意自由座乘客進入對號車廂，畢竟尖峰時段給人方便也很好，但台北站上車的人占據車門，使得板橋站的對號座乘客無法上車，凸顯台灣高鐵公司的失能。

不少其他乘客也反映，除特殊節日，平日搭乘體驗也不好，過去高鐵被酸台鐵化，但如今是付了千元車票，卻只能感受「捷運化」的高鐵乘車體驗，讓人感嘆高鐵乘車品質如搭雲霄飛車般快速下滑；也有許多民眾認為高鐵應盡快調漲票價，才能區分客群。

高鐵強調，對號座乘客優先上車一直是公司優先關注的問題。除特殊情況會啟動閘門人流管控，平時為方便乘客會讓自由座乘客直接在月台等候上車，但若對號乘客無法上車時，只要表明自己是對號座，通常自由座乘客就會禮讓上下車。另外，車站廣播也會不斷提醒自由座旅客上車後盡快移動到自由座車廂，對號座乘客優先上車等宣導。

高鐵表示，公司持續觀察運量變化，適時進行班次調整，2024年二度進行常態性增班，每周總班次由1039班次增至1103班；自今年4月14日起，實施短期增班，每周增開17班次，經觀察期間旅客搭乘狀況並通盤考量後，自7月1日起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次，每周總班次數由1103班增加至1128班。