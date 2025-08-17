瞄準300億運動產業 中醫搶攻健身房新藍海

不是每個人都會進健身房，但很多人會到中醫診所，中醫界不僅耕耘美顏、不孕症的醫療商機，現在更搶攻市場規模新台幣300億元運動產業，瞄準潛在健身運動需求新藍海。

「有多少人要看病就代表有多少人是潛在客戶」，中醫、急診雙刀流的開業診所負責人吳峻青今天接受媒體聯訪表示，一般健身房活躍會員不到5%，但全台有約7成民眾看過中醫。中醫結合健身不只是跨領域，更是健康產業的全新起點，他形容這是一片藍海以外的藍海。

年輕人久坐、壓力爆表，「疼痛」悄然成為文明病，隨著預防醫學觀念興起，不少民眾清楚擺脫疼痛得靠運動重建，吳峻青說，很多剛開始健身的上班族，常常覺得效果不佳，甚至越練越痛，問題不一定出在運動方式，而是身體還沒準備好，這時需要中醫從根本調理。

吳峻青認為，面對銀髮潮，要活就要動，肌力是關鍵。對長輩來說，健身房似陌生人，中醫是老朋友，搭配漸進式訓練課程，並隨時提供醫師諮詢，有望讓中醫健身房成為銀髮族安心進入健身領域的敲門磚。

開業中醫診所院長李威毅也提到，中醫健身室不是為了打造猛男，而是針對不同需求的全齡民眾提供功能性運動建議，就算願望只是久坐不痛、爬樓梯不喘，都能找到適合訓練方案。一間好的健身房，就像一間好的中醫診所，不是只能給選手使用，一般人也可以走進來。

李威毅進一步說，中醫結合健身房的目標不只是止痛，而是預防再痛。上班族久坐不動，常有肩頸僵硬、腰背痠痛等問題，過去依賴推拿或針灸緩解，但效果是暫時性的，我們給的不只是針灸或藥方，還有運動處方簽，及保持運動習慣的「回家功課」。

李威毅認為，中醫健身房的核心在於從被動治療轉向主動復健，讓病人走出診間、走進健身房。在專業教練指導下，強化下背肌群、培養正確站姿與運動習慣，唯有把肌力練起來，才能真正告別疼痛。

皮拉提斯教練Grace說，傳統健身房通常只提供單純的運動訓練，缺乏飲食建議或中醫調理的整合服務，以她的經驗，看到許多有減重需求的學員，若只有運動，卻沒有調整體質與生活習慣，往往會使減重進度變慢。

Grace表示，中醫結合健身就像「內服外用」雙管齊下，加上醫療專業AI儀器檢測，精準掌握體脂率、肌肉量，甚至找出筋膜問題是否導致身體歪斜等狀況，搭配適合運動，如核心訓練或其他健身計畫，更有效率達成健康與體態。