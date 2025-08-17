快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

瞄準300億運動產業 中醫搶攻健身房新藍海

中央社／ 台北17日電

不是每個人都會進健身房，但很多人會到中醫診所，中醫界不僅耕耘美顏、不孕症的醫療商機，現在更搶攻市場規模新台幣300億元運動產業，瞄準潛在健身運動需求新藍海。

「有多少人要看病就代表有多少人是潛在客戶」，中醫、急診雙刀流的開業診所負責人吳峻青今天接受媒體聯訪表示，一般健身房活躍會員不到5%，但全台有約7成民眾看過中醫。中醫結合健身不只是跨領域，更是健康產業的全新起點，他形容這是一片藍海以外的藍海。

年輕人久坐、壓力爆表，「疼痛」悄然成為文明病，隨著預防醫學觀念興起，不少民眾清楚擺脫疼痛得靠運動重建，吳峻青說，很多剛開始健身的上班族，常常覺得效果不佳，甚至越練越痛，問題不一定出在運動方式，而是身體還沒準備好，這時需要中醫從根本調理。

吳峻青認為，面對銀髮潮，要活就要動，肌力是關鍵。對長輩來說，健身房似陌生人，中醫是老朋友，搭配漸進式訓練課程，並隨時提供醫師諮詢，有望讓中醫健身房成為銀髮族安心進入健身領域的敲門磚。

開業中醫診所院長李威毅也提到，中醫健身室不是為了打造猛男，而是針對不同需求的全齡民眾提供功能性運動建議，就算願望只是久坐不痛、爬樓梯不喘，都能找到適合訓練方案。一間好的健身房，就像一間好的中醫診所，不是只能給選手使用，一般人也可以走進來。

李威毅進一步說，中醫結合健身房的目標不只是止痛，而是預防再痛。上班族久坐不動，常有肩頸僵硬、腰背痠痛等問題，過去依賴推拿或針灸緩解，但效果是暫時性的，我們給的不只是針灸或藥方，還有運動處方簽，及保持運動習慣的「回家功課」。

李威毅認為，中醫健身房的核心在於從被動治療轉向主動復健，讓病人走出診間、走進健身房。在專業教練指導下，強化下背肌群、培養正確站姿與運動習慣，唯有把肌力練起來，才能真正告別疼痛。

皮拉提斯教練Grace說，傳統健身房通常只提供單純的運動訓練，缺乏飲食建議或中醫調理的整合服務，以她的經驗，看到許多有減重需求的學員，若只有運動，卻沒有調整體質與生活習慣，往往會使減重進度變慢。

Grace表示，中醫結合健身就像「內服外用」雙管齊下，加上醫療專業AI儀器檢測，精準掌握體脂率、肌肉量，甚至找出筋膜問題是否導致身體歪斜等狀況，搭配適合運動，如核心訓練或其他健身計畫，更有效率達成健康與體態。

運動 中醫 健身房

延伸閱讀

台灣中醫成就國際矚目 加拿大中醫界積極取經

孫藝真新作闖威尼斯競賽 健身房露背肌線條網讚爆

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

相關新聞

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會上月底宣布，要拿回產地價的報價權，預計兩周內由...

自由座擠爆走道「高鐵從台鐵化再降格捷運化」民眾嘆：對號座擠不上車

台灣高鐵去年全年旅運人次逾7825萬人次，日均運量達21.4萬人次，突破2023年全年度日均運量的20萬人次，隨著載運量...

小便正常腎臟就沒事？ 醫搖頭「雙腳先透露警訊」：腫脹、發癢注意了

很多人以為，「只要小便正常，腎臟就沒問題」，其實這是大誤解，腎臟科醫師廖述寬提醒，當腎臟出狀況時，往往雙腳會先透露警訊，包括腫脹、麻木、變色、發癢等七大異常徵兆，一旦發現就要提高警覺並及早就醫。

加油族快看！明日零時起汽油價格不調、柴油降0.3元

台灣中油公司自明（18）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

130萬人研究揭密！每天3至5杯咖啡 可預防癌症、糖尿病、失智症

咖啡不只提神，還可能帶來健康好處。營養師科提斯整理近130萬人的統合分析研究指出，每天飲用3至5杯咖啡（約300至500毫克咖啡因），與多種疾病風險降低有關，包括心血管疾病、糖尿病、癌症，甚至認知障礙與帕金森氏症。

熱帶擾動最快今增為熱低壓 明起冷心低壓接近不排除下冰雹大雷雨

本周中午過後天氣不穩定，外出要帶傘。中央氣象署預報員李名翔上午指出，位於南海的熱帶擾動今天不排除增強為熱帶性低氣壓，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。