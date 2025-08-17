快訊

130萬人研究揭密！每天3至5杯咖啡 可預防癌症、糖尿病、失智症

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡因能刺激大腦，增加警覺性和注意力，特別適合在需要長時間工作或感到疲勞時飲用。示意圖／ingimage
咖啡因能刺激大腦，增加警覺性和注意力，特別適合在需要長時間工作或感到疲勞時飲用。示意圖／ingimage

咖啡不只提神，還可能帶來健康好處。營養師科提斯整理近130萬人的統合分析研究指出，每天飲用3至5杯咖啡（約300至500毫克咖啡因），與多種疾病風險降低有關，包括心血管疾病糖尿病癌症，甚至認知障礙與帕金森氏症

在心血管部分，分析36篇研究發現，喝咖啡可使冠心病及中風風險下降約15%；癌症方面，則有研究顯示子宮內膜癌風險降低13%，與肝癌、皮膚基底細胞癌風險下降也有關聯。另一項納入近120萬人的分析更指出，喝咖啡者罹患第2型糖尿病風險明顯降低29%，且每多喝一杯，風險再降約6%。

不只如此，咖啡對於肝臟腎臟與呼吸系統也有正向影響。例如非酒精性脂肪肝患者，喝咖啡與降低肝纖維化風險相關；每天兩杯以上咖啡，也與慢性腎臟病與腎衰竭風險降低有關。至於認知疾病，則有研究發現咖啡和茶都能讓失智風險下降25%。

至於為什麼有這些保健效應？研究推測，咖啡可穩定血糖、促進身體活動、增加脂肪氧化、改善肺功能，並降低體內發炎反應。例如有試驗發現，喝咖啡者每天多走約1000步，另一研究則顯示咖啡因可改善氣喘患者的肺活量。

科提斯提醒，雖然咖啡的健康益處已被多篇研究支持，但攝取量仍要依個人狀況調整，「不是人人都適合喝很多咖啡，尤其是有心悸或睡眠困擾的人，更需要留意。」

