中風急救零死角！ 奇美醫院「中風緊急應變護理師」掌握黃金救援時刻

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院近年來積極推動「中風緊急應變護理師」，化身為中風引導協調員，即時介入、整合協調救援。圖／奇美醫院提供
台南一名51歲中年男子因飽受糖尿病與末期腎病所苦，需定期接受血液透析治療，日前因其左側臉部蜂窩組織炎至奇美醫院就醫，未料，住院期間在透析後突出現中風症狀，當下醫護人員立即聯絡院內中風緊急應變護理師及中風緊急應變小組，成功在黃金時間內完成急救。

奇美醫院護理部神經內外科病房副護理長黃喬伶指出，當腦中風發生，黃金搶救時間約只有3小時，而跨科部溝通與整合往往是搶救成功的關鍵，因此，奇美醫院自2020年起積極推動「院內中風緊急應變護理師」制度，讓中風病人都能即時得到救治。

一名51歲中年男子因糖尿病及腎病，長期接受血液透析治療，近期因左側臉部蜂窩組織炎就醫，而在住院期間接受血液透析後，竟突然出現語言不清、左側肢體無力及嘴角歪斜等疑似中風症狀，護理人員第一時間也聯絡「院內中風緊急應變護理師」到場救援。

該名病人經中風緊急應變小組確診為缺血性中風，醫療團隊立即注射血栓溶解劑與顱內動脈取栓術，術後部分血流恢復，神經功能也有改善，成功在黃金時間內完成急救評估與處置，男子接受後續治療後，沒有遺留任何功能障礙，也順利出院。

奇美醫院腦中風中心個案管理師陳若竹指出，中風緊急應變小組自成立以來，奇美醫院已成功救治381名住院期間發生中風的病人，以心臟內科38.2%最多，其次為外科22.9%、內科22.4%及血液腫瘤科16.47%，且在一般病房發生率最高，加護病房次之，這也代表中風並非神經科病房病人專屬，在任何科別都可能突如其來地發生。

黃喬伶說，「院內中風緊急應變護理師」定位為臨床急救支援者，需通過院內急性中風識別與流程管理訓練，並具備美國國家衛生研究院腦中風量表(NIHSS)評估能力及再灌流治療中藥物的技術性給藥方式，讓非神經科病房的病人能迅速得到專業介入，排除黃金治療時間延遲的障礙，有效達成零後遺症康復目標。

