熱帶擾動最快今增為熱低壓 明起冷心低壓接近不排除下冰雹大雷雨

本周中午過後天氣不穩定，外出要帶傘。中央氣象署預報員李名翔上午指出，位於南海的熱帶擾動今天不排除增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西移動，對台灣天氣沒有太直接影響。今天台東、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後雷陣雨範圍擴大，涵蓋新竹以南地區及各山區。明天至周三受南方雲系影響，水氣再增多，恐有高空冷心低壓接近東側，午後對流發展高度較高，不排除出現冰雹等劇烈天氣。

今天環境偏東風，台東、恆春半島整天不定時有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，且範圍擴大。李名翔指出，明天至周三受南方雲系影響，水氣增多，各地容易有午後雷陣雨，且雨勢顯著，局部地區要防大雨或短延時豪雨機率。周四太平洋高壓西伸，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，目前太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，目前南海跟菲律賓東側各有一個熱帶擾動，其中，南海的擾動今天不排除略微增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西移動到海南島、中南半島一帶，移動過程中由於海溫條件不利，且逐漸接近陸地，增強為颱風機率低，對台灣無影響，但受環流影響，明、後天南部及恆春半島有長浪。

李名翔表示，明天南邊低壓帶北抬，明天到周三台灣處於低壓帶，水氣增加。菲律賓東側的低壓擾動也會跟著北抬，朝台灣東邊海面到琉球海面移動，移動過程以接近一般性低氣壓強度為主，範圍比較小，對台灣影響較小，部分數值模式預估到琉球北方海面有增強為熱帶性低氣壓可能，到周四將會接近日本九州西南側海面，後續太平洋高壓西伸，台灣水氣就會減少。

李名翔表示，今天環境偏東風，台東及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以南地區及各山區有雷陣雨，中部山區及南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生，今晚局部山區仍有降雨。

李名翔指出，明天至周三南方雲系北移，水氣增多，台東及屏東整天不定時有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，中部山區及南部地區有短延時豪雨機率。

李名翔指出，周四至周五太平洋高壓西伸，各地水氣減少，各地白天多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨。周六太平洋高壓影響，環境轉為東南風，台東及恆春半島仍有短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，但已明顯趨緩。