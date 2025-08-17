從小被叫胖子 打瘦瘦針直接便祕一周…醫改用1方法減下20公斤

不少人嘗試減重，卻常常因為各種原因失敗，家醫科醫師魏士航也有相同經歷，他坦言自己體重一度突破90公斤，嘗試過健身、打瘦瘦針都沒用，最後才意識到關鍵在於「吃對早餐」。以211餐盤原則為基礎，他在8個月成功甩掉20公斤，並提醒早上若時間緊湊，可以靠茶葉蛋補充蛋白質，澱粉則推薦地瓜，既有飽足感、份量也足夠。

魏士航在YouTube分享，自己從小就是胖子，國小時還曾因課堂講話，被老師當眾指著說：「那個穿白衣服的胖子不要講話」，這句話成了他心中的陰影。成年後，他的體重更一路飆到90多公斤。

魏士航表示，自己曾嘗試用運動甩肉，但沒控制飲食導致復胖，也試過打瘦瘦針，卻因副作用嚴重，一周無法排便，只能作罷。直到後來，他發現減重的核心是「飲食管理」，尤其是從早餐開始。

多數人早餐習慣吃蛋餅、麵包，但這類食物營養失衡且熱量偏高。魏士航分享自己的成功經驗，他以211餐盤作為標準：2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉，蔬菜部分選擇水煮為主，像是花椰菜、青江菜、玉米筍，多種類搭配能吃得更均衡。

若早晨時間有限，蛋白質可以用茶葉蛋替代，澱粉則推薦地瓜，不僅吃得飽，也符合211餐盤原則。他強調，這是一種健康、舒服且能長期執行的飲食方式。

靠著這套方法，他在短短8個月減重20公斤，體態明顯改變，也讓身體更健康，即使偶爾會跟朋友聚餐吃大餐，也沒有因此復胖。