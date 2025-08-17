晚餐常吃泡麵、便當…120公斤男代謝失控 醫曝1改善關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
體重過重或肥胖，容易增加罹患多種慢性疾病的風險。示意圖／ingimage
體重過重不只影響外觀，更可能造成代謝危機。一名男子因工作壓力大、作息混亂，體重最高突破120公斤，初診時血糖（HbA1c 8.3%）、肝功能、尿酸全數異常，還有嚴重胰島素阻抗，身體長期處於「高胰島素卻失效」的狀態。

醫師李思賢在臉書粉專指出，患者習慣晚餐吃泡麵、便當等精緻澱粉，加上缺乏運動，代謝問題逐步惡化。經過飲食調整、生活作息改善，以及必要的藥物與營養補充，4個月後血糖、血脂、血壓、尿酸及胰島素阻抗均大幅改善。

最明顯的變化不只數據，而是外觀氣色。李思賢說，患者精神紅潤，皮膚亮澤，整個人看起來年輕許多，體重也同步下降13.2公斤。他強調，治療目標並非單純減重，而是恢復代謝健康，「當代謝狀態改善，體重自然會自己下降」

值得注意的是，治療後LDL膽固醇雖上升，卻代表肝臟功能恢復正常，開始能製造膽固醇，反而是好現象。醫師提醒，數值不必盲目追求「越低越好」，應交由專業評估。

案例顯示，不健康的飲食與生活習慣，最終會反映在代謝數據上，不過只要及早調整，仍有機會重拾健康與活力。

什麼是 HOMA-IR？

HOMA-IR（胰島素阻抗指標），用來評估身體對胰島素的反應是否正常。

指數越高，代表胰島素作用越差，身體必須分泌更多胰島素才能控制血糖。

一般理想值應接近 1 或更低；數值過高會增加糖尿病、代謝症候群與心血管疾病風險。

