聽新聞
0:00 / 0:00
逆轉脂肪肝！高中生兒曾胖到110公斤 譚敦慈揭3招：瘦40公斤不復胖
脂肪肝若未控制，可能一步步惡化成肝硬化甚至肝癌，想要逆轉關鍵，就在日常飲食調整。「無毒教母」譚敦慈分享，小兒子在高中時體重一度飆到110公斤，不僅有脂肪肝，血壓也偏高，但靠著戒掉含糖飲料、調整晚餐時間、增加深色蔬菜攝取，不僅成功瘦下40公斤，也把脂肪肝和血壓問題一起改善。
譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中表示，兒子當年因課業壓力大，長時間久坐念書，體重一路上升到110公斤，檢查發現，他已經有脂肪肝，血壓數值也偏高。
為了讓孩子恢復健康，她做了三項調整：第一是全面戒掉含糖飲料；第二是將晚餐時間提前到6點前吃完，並把食量減半；第三是增加大量深綠色蔬菜，每餐還會搭配一碗「白色蔬菜」如菇類、筍子，並補充無調味堅果，例如核桃、夏威豆、開心果。
在這樣的飲食計畫下，兒子體重慢慢下降，最終從110公斤減到70公斤，不僅脂肪肝逆轉，血壓也恢復正常，且體重維持至今不再反彈。譚敦慈認為，減肥不需要急，一旦養成好習慣，復胖機率就會大幅降低，如今兒子每天都會跑3000公尺，一旦發現體重回升，便會調整飲食、增加運動，讓這些自律行為成為生活日常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言