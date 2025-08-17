逆轉脂肪肝！高中生兒曾胖到110公斤 譚敦慈揭3招：瘦40公斤不復胖

不少人以為糖尿病只會發生在中老年人，其實年輕人若長期飲食不當，也可能提早罹病，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名正準備研究所考試的23歲男大生，大學四年間因為校園周邊美食太多，加上熬夜念書、習慣吃宵夜，不僅體重暴增20公斤，最後更出現糖尿病與中度脂肪肝。

2025-08-17 11:36