聯合新聞網／ 綜合報導
很多人以為，「只要小便正常，腎臟就沒問題」，其實這是大誤解。示意圖／ingimage
很多人以為「只要小便正常，腎臟就沒問題」，其實這是大誤解，腎臟科醫師廖述寬提醒，當腎臟出狀況時，往往雙腳會先透露警訊，包括腫脹、麻木、變色、發癢等七大異常徵兆，一旦發現就要提高警覺並及早就醫。

廖述寬在YouTube分享，台灣超過200萬人罹患慢性腎臟病，但由於腎病初期通常沒有明顯症狀，許多人都誤以為「尿量正常代表腎臟健康」。他舉例，一位奶奶平常雖然有腳水腫，但因為尿量穩定就不以為意，直到某天腳上小傷口拖了兩個月都癒合不了，檢查才發現腎功能幾乎衰竭，已逼近洗腎階段。

他指出，腎臟出問題時，雙腳其實會出現七大警訊：

腳部腫脹或水腫

手指輕壓腳背留下明顯凹痕，就是典型「凹陷性水腫」，這代表腎臟無法排除體內多餘水分與鹽分，導致腳踝與小腿浮腫。早晨不明顯，但若長時間站立後腫脹加劇，就要注意。

腳麻木或刺痛

體內毒素囤積會損傷神經，導致腳麻、刺痛，甚至出現灼熱或感覺喪失。

腳痛或不適

腎功能不佳會破壞鈣磷代謝，造成腎性骨病變，讓骨頭深層疼痛，還可能合併痛風，尿酸堆積結晶後，最常引起大腳趾腫痛。

腳部膚色改變

腎病患者常合併糖尿病、高血壓，若血液循環受阻，腳會變得蒼白甚至呈藍黑色；若靜脈堵塞，則可能留下紅褐色色素沉澱。

皮膚乾燥、發癢

腎功能下降時，磷及毒素累積，會導致全身搔癢，腳踝尤為明顯。

傷口不易癒合

腎衰竭時，循環差又缺乏感覺，讓潰瘍或小傷口難以痊癒。

不寧腿症候群

夜間休息時，腿部有燒灼感、麻刺感或像蟲在爬，只能不斷晃動才舒服。研究指出，這與腎病引起的缺鐵性貧血、紅血球生成素不足及周邊神經病變相關，會干擾神經及大腦多巴胺系統。

廖述寬強調，若腳部出現水泡或傷口遲遲未癒、紅腫發熱或顏色改變，甚至無故出現劇痛，都可能是腎臟緊急發出的「求救信號」，不可輕忽。

小便正常腎臟就沒事？ 醫搖頭「雙腳先透露警訊」：腫脹、發癢注意了

