23歲大學生沒遺傳病史卻患糖尿病 醫揭2致命習慣一堆人忽略

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人以為糖尿病只會發生在中老年人，其實年輕人若長期飲食不當，也可能提早罹病。示意圖／ingimage

不少人以為糖尿病只會發生在中老年人，其實年輕人若長期飲食不當，也可能提早罹病。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名正準備研究所考試的23歲男大生，大學四年間因為校園周邊美食太多，加上熬夜念書、習慣吃宵夜，不僅體重暴增20公斤，最後更出現糖尿病與中度脂肪肝

錢政弘在《健康好生活》節目中指出，這名學生因膚況差、常覺得疲倦就醫，檢查發現體重已達90公斤，空腹血糖高達128mg/dL（正常值應低於100mg/dL）、糖化血色素6.8%（正常應低於5.6%），明顯符合糖尿病診斷標準。

進一步檢查還發現，他有中度脂肪肝，肝指數ALT飆到200多U/L（正常值40U/L以下），顯示肝臟已發炎。追問生活習慣後，他坦承大一入學時僅70公斤，但長期宵夜不斷，加上考試期間熬夜，導致體重快速上升、肝臟負擔加重。

醫師解釋，脂肪肝與糖尿病常互相關聯，胰島素阻抗會讓血糖升高，同時脂肪容易堆積成脂肪肝，而肝臟脂肪越多又會進一步惡化胰島素阻抗，形成惡性循環。

值得注意的是，該名學生並沒有家族病史，單純因暴飲暴食及肥胖導致糖尿病，如果持續不減重，不僅可能產生糖尿病併發症，肝臟也會提早進入肝硬化，好在考完試後，他積極減重至78公斤，血糖與肝功能逐漸恢復正常。

