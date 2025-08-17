廢棄物處理效能不佳 離島三縣委託代燒比率均逾8成

離島垃圾轉運減量一直是環境部的重要工作，然而審計部對此表示，離島垃圾轉運減量推動成效未如預期，離島三縣委託代燒比率均超逾8成，推動垃圾源頭減量成效欠佳，要求環境部輔導離島建置多元化及在地化垃圾處理設施，以提升廢棄物處理效能。

根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，據環境管理署統計，2024年全國一般垃圾產生量為482萬8112公噸，其中由各地方政府於轄內自主處理者，包含自行焚化、衛生掩埋、分選打包暫置等計453萬4425公噸，自主處理比率已逾9成。不過新竹縣、南投縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等5個地方政府，由於轄內尚無營運中焚化廠，一般垃圾須委託其他地方政府協助代燒，代燒比率介於56.13％至90.92之間，其中澎湖縣、金門縣及連江縣等離島三縣地方政府委託代燒比率均逾8成。

審計部表示，鑑於離島地區資源不足且常受限於地理環境及氣候海象條件等因素，環管署長年來補助離島垃圾轉運費，透過跨區合作機制將離島地區垃圾轉運至本島焚化處理，據環管署統計，2018至2024年間補助澎湖縣、金門縣、連江縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉等6個地方政府垃圾轉運費計8億9623萬餘元，核定垃圾轉運量25萬5811公噸，實際轉運量21萬9717公噸，上述6個離島地方政府除金門縣及屏東縣琉球鄉外，其餘4個地方政府2024年的垃圾轉運量均較2022年度增加，且2024年量均超逾核定轉運量。

另以離島三縣2022至2024年度一般垃圾產生量分析，除金門縣外，澎湖縣及連江縣一般垃圾產生量分別自2022年度的2萬4598公噸、2747公噸上升至2024年的2萬4798公噸、3204公噸，顯示離島地區推動垃圾源頭減量成效欠佳，仍須仰賴環管署長年補助垃圾轉運費轉運回本島焚燒。

環境部對此表示，已積極協助離島地區評估設置垃圾機械分選設施，配合垃圾分流規畫，分選出資源回收物及不適燃垃圾，達到垃圾減量成效，並協助評估建置在地化自主處理設施，期能朝向提升離島垃圾自主處理的目標發展。