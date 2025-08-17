快訊

蛋殼掉進蛋液裡怎麼辦？ 日本職人曝妙招：一支筷子就解決

聯合新聞網／ 綜合報導
適當的敲擊力量與位置，都能避免蛋殼落入碗中。示意圖／ingimage
煎蛋或做甜點時，最怕的就是打蛋後小碎殼掉進碗裡，手指、湯匙撈半天都撈不到，最後常常被迫把蛋打散重來。對此，一名料理人分享神招，只要「筷子先沾水」，就能輕鬆把蛋殼吸起來。

日本職人Papuchan在「yahoo japan」專欄指出，蛋殼會滑來滑去，主要是因為蛋白黏稠度高，碎殼難以被固定，但水的表面張力比蛋白強，當筷子尖端先碰水後，再伸進蛋液，蛋殼就會像被磁鐵吸住一樣乖乖附著，瞬間成為「蛋殼捕手」，撈取過程也不容易失手。

他提醒，撈蛋殼時動作別太急，保持穩定，蛋殼就能順利被帶出。許多網友試過後直呼「超神奇」、「以後再也不怕撈不到」。

Papuchan也補充，若想避免蛋殼掉進去，打蛋時不要敲碗邊或桌角，因為裂痕集中、容易碎屑掉入；應該選擇平坦的桌面，裂痕分布更平均，成功率自然提高。

廚房 雞蛋 蛋殼 料理 日本 甜點

