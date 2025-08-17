快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
秦楊右眼突發性失明，緊急前往醫院就診。圖／秦楊提供
秦楊右眼突發性失明，緊急前往醫院就診。圖／秦楊提供

以《台灣霹靂火》「劉文聰」一角走紅的秦楊日前表示右眼突然失明，經檢查出是「黑矇症」引發突發性失明。三總眼科部一般眼科主任呂大文說，「黑矇症」故名思義就是眼睛突然看不見，如同被一塊黑布所遮蔽，高達90%的患者都會失明，提醒有三高、頸動脈狹窄及自體免疫疾病三大族群須特別留意，平時若持續吸菸、壓力、疲憊、熬夜等，將增加體內發炎引發黑矇症。

呂大文表示，黑矇症好發於單眼，發病原因為眼動脈阻塞，造成血流無法供應中央網膜動脈，一旦視網膜缺血二、三個小時以上，就會壞死、失去功能，導致失明。眼動脈阻塞常見三大原因，首先是頸動脈粥狀血管病變，引起內皮細胞斑塊掉落，血塊順著血流到眼動脈，造成眼動脈阻塞，若是血塊流至腦部血管，就會引發腦中風，此類患者常有三高等慢性疾病、吸菸史等。

其次，部分民眾頸動脈較為狹窄，一旦罹患慢性疾病，特別是高血壓，造成血管內皮細胞受損，也容易阻塞血流。第三為患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，其自身免疫力會攻擊血管，導致血管炎、內皮細胞受損等病變，增加黑矇症發病機會。

呂大文說，若在一個月內有好幾天，或幾個月內有一天，突然出現一至二次暫時看不見的情形，但每次約經三至五分鐘又會恢復正常，此稱為「短暫性黑矇症」，這就是黑矇症發病的前兆及警訊，應立即就醫檢查勁動脈血流情形，避免視力造成無法挽回的傷害。

黑矇症患者最常到眼科就醫，估計醫學中心每一、二個月就會收治一名患者，並轉診至神經內科。呂大文說，治療方式為透過眼球穿刺術、高壓氧、注射抗凝血因子或給予藥物等方式，趕快降低眼壓，並讓血流恢復暢通，但臨床觀察高達90%的患者視力都救不回來，即終身失明。

隨著超高齡社會到來，慢性病患者增加，黑矇症恐有增加趨勢。呂大文說，黑矇症引發單眼失明後，將影響視野及物體立體感，上下樓梯須特別注意，可能也無法開車；提醒平時應盡量避免三高，切忌吸菸，尤其是長期壓力、疲憊、熬夜等情形，體內隨時處在低度發炎，造成發炎因子增加，更容易引起血管疾病而誘發黑矇症，建議應多紓解壓力、充分休息，維持好的生活習慣。

患者 失明 壓力

延伸閱讀

55歲秦楊「右眼突失明」今早就醫！　醫警告：再不治療恐中風

「霹靂火」秦楊右眼突失明！「人生變黑暗」左眼0.025視力崩潰絕望

黃斑部病變恐致失明 醫師籲長者視力異常及早就醫

才升格2寶媽又有新身分！林依晨賢內助「失明」揭開假面具

相關新聞

低壓帶北抬水氣增 午後熱對流雷陣雨「這兩地」要注意較大雨勢

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今受低壓帶北抬影響，台灣大氣環境較不穩定，各地天氣晴時多雲，氣溫偏高，西部因背風沉...

氣象粉專：3熱帶擾動生成低壓帶北上 午後雷雨漸增

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3熱帶擾動形成，而低壓帶逐漸北上，午後雷雨漸增。過去幾天，在副高籠罩之下，台灣各地天氣大多...

再過5天入鬼月 出國看到房間聖經被翻開必做一事…10大禁忌必知

今年農曆七月鬼門開是22日深夜11時，鬼門關的時間則為9月21日，不過農曆七月期間，正值年輕學子暑假期間，不少國人也會選...

兩熱帶擾動恐發展 吳德榮：明起三天水氣增多

水氣增多，出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

行動電源自燃起火各航空嚴管 如何安全選用達人教撇步

8月初，一架自巴西飛往荷蘭航班，驚傳行動電源起火，濃煙瞬間瀰漫機艙，今年初南韓釜山航空機艙因行動電源自燃起火，造成7人受傷。美國聯邦航空局指出，今年1至7月累計43起與鋰電池相關的新事件。行動電源已成航空保安新隱患，鋰電池熱失控成因有4，各國航空紛紛祭出新規範。出國時行動電源怎麼帶、怎麼挑？3C部落客給出專業提醒。

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

以《台灣霹靂火》「劉文聰」一角走紅的秦楊日前表示右眼突然失明，經檢查出是「黑矇症」引發突發性失明。三總眼科部一般眼科主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。