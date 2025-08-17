秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

以《台灣霹靂火》「劉文聰」一角走紅的秦楊日前表示右眼突然失明，經檢查出是「黑矇症」引發突發性失明。三總眼科部一般眼科主任呂大文說，「黑矇症」故名思義就是眼睛突然看不見，如同被一塊黑布所遮蔽，高達90%的患者都會失明，提醒有三高、頸動脈狹窄及自體免疫疾病三大族群須特別留意，平時若持續吸菸、壓力、疲憊、熬夜等，將增加體內發炎引發黑矇症。

呂大文表示，黑矇症好發於單眼，發病原因為眼動脈阻塞，造成血流無法供應中央網膜動脈，一旦視網膜缺血二、三個小時以上，就會壞死、失去功能，導致失明。眼動脈阻塞常見三大原因，首先是頸動脈粥狀血管病變，引起內皮細胞斑塊掉落，血塊順著血流到眼動脈，造成眼動脈阻塞，若是血塊流至腦部血管，就會引發腦中風，此類患者常有三高等慢性疾病、吸菸史等。

其次，部分民眾頸動脈較為狹窄，一旦罹患慢性疾病，特別是高血壓，造成血管內皮細胞受損，也容易阻塞血流。第三為患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，其自身免疫力會攻擊血管，導致血管炎、內皮細胞受損等病變，增加黑矇症發病機會。

呂大文說，若在一個月內有好幾天，或幾個月內有一天，突然出現一至二次暫時看不見的情形，但每次約經三至五分鐘又會恢復正常，此稱為「短暫性黑矇症」，這就是黑矇症發病的前兆及警訊，應立即就醫檢查勁動脈血流情形，避免視力造成無法挽回的傷害。

黑矇症患者最常到眼科就醫，估計醫學中心每一、二個月就會收治一名患者，並轉診至神經內科。呂大文說，治療方式為透過眼球穿刺術、高壓氧、注射抗凝血因子或給予藥物等方式，趕快降低眼壓，並讓血流恢復暢通，但臨床觀察高達90%的患者視力都救不回來，即終身失明。

隨著超高齡社會到來，慢性病患者增加，黑矇症恐有增加趨勢。呂大文說，黑矇症引發單眼失明後，將影響視野及物體立體感，上下樓梯須特別注意，可能也無法開車；提醒平時應盡量避免三高，切忌吸菸，尤其是長期壓力、疲憊、熬夜等情形，體內隨時處在低度發炎，造成發炎因子增加，更容易引起血管疾病而誘發黑矇症，建議應多紓解壓力、充分休息，維持好的生活習慣。