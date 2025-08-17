低壓帶北抬水氣增 午後熱對流雷陣雨「這兩地」要注意較大雨勢

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今受低壓帶北抬影響，台灣大氣環境較不穩定，各地天氣晴時多雲，氣溫偏高，西部因背風沉降作用，高溫仍有機會達36度，白天普遍為32至35度。午後山區容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，中南部須留意有短時較大雨勢。

林孝儒指出，周一、周二南海及東部海面各有低氣壓發展活動跡象，目前評估皆對台灣無直接影響。但由於台灣仍在低壓帶範圍內，大氣持續不穩定，迎風面東部地區清晨、上午有局部短暫陣雨，午後各地亦易有熱對流發展，帶來較明顯雷陣雨。氣溫略降，約24至30度，但因濕度高，體感仍顯悶熱。

林孝儒指出，周三至周末，隨南海低壓消散、東部低壓北移至東海發展遠離，台灣天氣有機會逐漸回穩。預測各地以晴時多雲、午後局部雷陣雨為主，高溫持續在31至35度，炎熱且較濕悶。午後山區對流雲系仍可能發展出較大雷雨。

林孝儒說，本周前期在琉球群島附近仍有低氣壓系統北上，移動路徑與強弱仍具不確定性，未來天氣仍有隨之調整可能，民眾應持續關注最新氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。