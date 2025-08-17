氣象粉專：3熱帶擾動生成低壓帶北上 午後雷雨漸增

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3熱帶擾動形成，而低壓帶逐漸北上，午後雷雨漸增。過去幾天，在副高籠罩之下，台灣各地天氣大多晴朗炎熱，今起稍微會有變化。今起到周二南方低壓帶逐漸北移，南方水氣接近台灣，白天依舊高溫炎熱，但今起西半部山區午後雷雨會增加。

「觀氣象看天氣」表示，昨天在西北太平洋及南海共有３個熱帶擾動生成，包括90W、91W及92W。周一到周二隨91Ｗ逐漸北上，台灣附近轉吹偏西南風，水氣進一步增加，西南部清晨也有可能出現降雨，且午後雷雨會變得更旺盛、並有往平地擴展的趨勢。

「觀氣象看天氣」表示，91Ｗ為季風低壓性質、環流龐大、內部風速較弱、外部風速較強，這幾天恆春半島，受北側環流與副高加成之下，容易有7到9級強陣風及陣雨出現；路徑方面預估未來一到三天會往海南島至北越方向前進，未來幾天欲前往當地須留意天氣狀況。

至於92Ｗ則位在菲律賓東方，「觀氣象看天氣」說，未來幾天隨低壓帶北移，也會順著往北方移動，向北走的過程中，會使台灣附近風向轉為偏西南風，使得台灣西南部、東南部水氣有增加的趨勢；大概兩到三天天後，有可能來到琉球-那霸附近，欲前往旅遊可以稍微留意。

「觀氣象看天氣」指出，距離台灣約5000多公里海面上的90Ｗ，目前受副高偏強的東風影響，短時間內不太有明顯發展，部分模式顯示中後期，副高有逐漸北抬趨勢，會空出南邊的環境，90Ｗ才有發展機會，預估大方向會順著副高邊緣朝西北方向移動，至於部分模式顯示7-９天後有可能來到琉球附近海域，超過５天以上預報看看就好，可信度還不高，先不用過於擔心。