兩熱帶擾動恐發展 吳德榮：明起三天水氣增多

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
出門要帶傘，吳德榮說，明天至周三台灣附近水氣增多，午後對流強度增強。本報資料照片
水氣增多，出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度及東部21至34度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日至周三(18至20日)各地大多晴時多雲、仍悶熱。因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後常有較強的對流發展；其他時間局部地區偶有零星降雨的機率。周四至六(21至23日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

此外，吳德榮說，最新(16日20時)歐洲模式及美國系集模式皆顯示，最近兩、三天南海有熱帶擾動，但發展緩慢，成颱機率低；模擬皆往西北通過海南島，對台無影響。此外，台灣東南方有另一熱帶擾動亦發展緩慢；偏北遠離，即使成颱，對台亦無影響；不過，明日至周三台灣附近因此水氣增多，午後對流強度增強。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

最新歐洲模式(ECMWF) 17日20時模擬圖(左)及最新美國模式(GEFS)系集模擬圖(右)顯示，南海的「熱帶擾動」，皆往西北通過海南島。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」亦發展緩慢，偏北遠離(左)。(左圖擷自tropial tidbits，右圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
最新歐洲模式(ECMWF) 17日20時模擬圖(左)及最新美國模式(GEFS)系集模擬圖(右)顯示，南海的「熱帶擾動」，皆往西北通過海南島。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」亦發展緩慢，偏北遠離(左)。(左圖擷自tropial tidbits，右圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

