聽新聞
0:00 / 0:00
今起至周二 各地防午後雷雨
中央氣象署表示，受到南方雲系影響，各地水氣偏多，今天一直到周二，午後雷陣雨的範圍和強度都將顯著擴大，尤其是南部山區，降雨可能來得又大又急，提醒民眾在山區活動要注意。
至於位在南海和菲律賓東方海面上的兩個低壓系統發展，中央氣象署預報員張竣堯表示，位在南海的熱帶擾動有機會發展成熱帶性低氣壓，不過發展強度不會太明顯，未來移動路徑朝西北方向，往中南半島移動，對台灣沒有影響；至於菲律賓東方海面上的熱帶擾動，形成熱帶性低氣壓的機率偏低。
不過張竣堯也說，整體低壓帶的環境，會間接造成台灣附近水氣增加，今天起至周二，午後降雨區域也將擴大。
張竣堯表示，今天新竹以南、東部山區，午後容易有局部短暫雷陣雨，中部山區則要小心局部大雨，南部地區則有短延時豪雨；明後兩天，隨著南方雲系北移，降雨範圍再擴大，不僅東南部、屏東地區會有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，西半部也容易有局部短暫陣雨，南部午後則有有局部短延時豪雨。
張竣堯說，廿至廿二日，各地回到多雲到晴的天氣型態，不過西半部、東半部山區仍要小心午後局部短暫陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言