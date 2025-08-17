今起至周二 各地防午後雷雨

中央氣象署表示，受到南方雲系影響，各地水氣偏多，今天一直到周二，午後雷陣雨的範圍和強度都將顯著擴大，尤其是南部山區，降雨可能來得又大又急，提醒民眾在山區活動要注意。

至於位在南海和菲律賓東方海面上的兩個低壓系統發展，中央氣象署預報員張竣堯表示，位在南海的熱帶擾動有機會發展成熱帶性低氣壓，不過發展強度不會太明顯，未來移動路徑朝西北方向，往中南半島移動，對台灣沒有影響；至於菲律賓東方海面上的熱帶擾動，形成熱帶性低氣壓的機率偏低。

不過張竣堯也說，整體低壓帶的環境，會間接造成台灣附近水氣增加，今天起至周二，午後降雨區域也將擴大。

張竣堯表示，今天新竹以南、東部山區，午後容易有局部短暫雷陣雨，中部山區則要小心局部大雨，南部地區則有短延時豪雨；明後兩天，隨著南方雲系北移，降雨範圍再擴大，不僅東南部、屏東地區會有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，西半部也容易有局部短暫陣雨，南部午後則有有局部短延時豪雨。

張竣堯說，廿至廿二日，各地回到多雲到晴的天氣型態，不過西半部、東半部山區仍要小心午後局部短暫陣雨。