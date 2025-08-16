聽新聞
0:00 / 0:00

強化電網韌性 淪大內宣幻影

聯合報／ 本報記者鄭朝陽

丹娜絲颱風重創南台灣，全國近一一○萬戶停電，嘉南地區是停電重災區，行政院長卓榮泰昨宣示要讓全國電纜都地下化，其實在錯誤能源政策下，虧損連連的台電從未把纜線地下化當成優先選項，連高達近五七○○億「強化電網韌性計畫」，也不見地下化篇章，滿口電力韌性只是大內宣的幻影。

卓榮泰昨天宣示推動電纜地下化，期盼「颱風再來，人民便不用受苦」，經過風災慘痛的經驗，這番話著實說到民眾的心坎裡，但知易行難；上從能源政策，下至電網韌性計畫，都是阻礙推動的大石頭。

如立委陳亭妃所言，早在二○一六年颱風造成台南近四十萬戶停、跳電，當時就意識電纜地下化的需求，但台電連年虧損，推動受阻，如今台電的財務虧損關鍵在停用核電，花大錢買昂貴的綠電，又遇煤與天然氣價格飆漲，多重夾擊的台電不虧也難，哪有餘力做昂貴的電纜地下化工程？

台電三年前提出的五六四五億元「強化電網韌性計畫」，豈料僅是強化輸配電骨幹系統的韌性，供電末稍的電線桿與纜線仍文風不動，依舊頂天立地、面對颱風的嚴峻挑戰，甚至松鼠等小動物誤觸，也會造成哀鴻遍野的跳停電，偏偏這些末稍正是家戶、工廠依賴電源的維生線。

更何況，台電在二○二五至二○二七年度規畫台中至屏東的防災地下化工程，只設定電纜地下目標為廿六點六四公里，其中嘉南地區僅五點二八公里。這些計畫和作法真有把電力韌性當一回事嗎？

颱風 電纜 丹娜絲 韌性電網

延伸閱讀

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

相關新聞

蔥價飆漲…基隆50年蔥油餅老店公休10天 也有業者咬牙苦撐

因為先前連日豪大雨及日前楊柳颱風過境的衝擊，很多蔬菜田泡水，蔬菜價格量少價揚，尤其香菜、青蔥等價路都飆漲，基隆有不少蔥油...

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後...

安心專線成斷線專線？網友爆1925難接通 衛福部：設回撥機制

衛生福利部設立的「1925安心專線」，原是提供全國全年無休、免費心理支持服務的管道，近期有網友反映，撥打1925時出現「...

疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

新冠疫情解封後，出現明顯的「疫苗猶豫」現象，民眾不願意接種疫苗，也讓全球防疫單位陷入困境，疾管署防疫醫師林詠青指出，疫苗...

今起至周二 各地防午後雷雨

中央氣象署表示，受到南方雲系影響，各地水氣偏多，今天一直到周二，午後雷陣雨的範圍和強度都將顯著擴大，尤其是南部山區，降雨...

雙和護病比爭議／工會：護病比未入法 超標也難罰

三班護病比尚未入法，雙和醫院急診室自爆護病比高達一比十三，衛福部長邱泰源喊出「要查」，但護師工會顧問陳玉鳳說，我國護病比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。