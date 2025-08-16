強化電網韌性 淪大內宣幻影

丹娜絲颱風重創南台灣，全國近一一○萬戶停電，嘉南地區是停電重災區，行政院長卓榮泰昨宣示要讓全國電纜都地下化，其實在錯誤能源政策下，虧損連連的台電從未把纜線地下化當成優先選項，連高達近五七○○億「強化電網韌性計畫」，也不見地下化篇章，滿口電力韌性只是大內宣的幻影。

卓榮泰昨天宣示推動電纜地下化，期盼「颱風再來，人民便不用受苦」，經過風災慘痛的經驗，這番話著實說到民眾的心坎裡，但知易行難；上從能源政策，下至電網韌性計畫，都是阻礙推動的大石頭。

如立委陳亭妃所言，早在二○一六年颱風造成台南近四十萬戶停、跳電，當時就意識電纜地下化的需求，但台電連年虧損，推動受阻，如今台電的財務虧損關鍵在停用核電，花大錢買昂貴的綠電，又遇煤與天然氣價格飆漲，多重夾擊的台電不虧也難，哪有餘力做昂貴的電纜地下化工程？

台電三年前提出的五六四五億元「強化電網韌性計畫」，豈料僅是強化輸配電骨幹系統的韌性，供電末稍的電線桿與纜線仍文風不動，依舊頂天立地、面對颱風的嚴峻挑戰，甚至松鼠等小動物誤觸，也會造成哀鴻遍野的跳停電，偏偏這些末稍正是家戶、工廠依賴電源的維生線。

更何況，台電在二○二五至二○二七年度規畫台中至屏東的防災地下化工程，只設定電纜地下目標為廿六點六四公里，其中嘉南地區僅五點二八公里。這些計畫和作法真有把電力韌性當一回事嗎？