九年前就爭取 立委：錯誤能源政策 拖住電纜地下化

丹娜絲颱風造成全台近三五○○根電桿倒斷，集中嘉南地區並造成大規模停電，台南、嘉義民代都爭取電纜地下化，立委陳亭妃指她早在九年前，就爭取到台南地下化專案，但進度緩慢，要求中央編列預算加速執行；立委蔡易餘認為沿海及地層下陷區有淹水風險，應從省道先推動。

立委謝龍介說，台電原有長期計畫，預計從人口稠密地區推動，每年編經費補助地方執行，但近年錯誤的能源政策，台電用一度五元買綠電，造成虧損，使地下化進度停滯，應先導正能源政策讓台電有盈餘，並請台電評估所需經費，否則只是畫餅；台南市議員蔡育輝說，電纜地下化是全國問題，應先立法推動地下管線共構。

陳亭妃說，二○一六年台南接連遭逢三個颱風，全市約四十萬戶停、跳電，她質詢時任行政院長林全，指台電電力系統韌性不足，難因應極端天氣挑戰，建議推動台南電纜地下化，林全承諾將規畫執行，但因台電連年虧損，加上電纜地下化工程經費龐大，推動受阻。

陳亭妃說，電纜地下化需巨額經費，台電虧損情況下，不會主動編列預算，電力系統韌性關乎國家安全與民生安定，不能僅視為台電的經營成本，應由中央透過公務預算或特別預算推動，將電纜地下化納入國家建設計畫，非讓台電單獨承擔。

蔡易餘說，嘉義沿海及地層下陷區有淹水風險，淹水時，地下電纜修復比電桿更耗時、更難，建議先從路面基礎和高度相對足夠的省道推動地下化，由中央補助，盼在穩定供電與快速修復之間，找到最適合嘉義的電網韌性方案。

台南市府指出，將積極爭取經費，優先施做電桿易倒的空曠地區，會與中央、台電密切合作，尤其高風險與人口密集地帶，分階段、務實方式推動地下化。

嘉義縣政府建設處長郭良江說，若中央補助推動，縣府將配合執行。