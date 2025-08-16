颱風釀大停電 卓揆：評估全國電纜地下化

七月丹娜絲颱風造成全台約一○○萬戶停電，本月楊柳颱風也造成全台卅一萬戶停電，電網韌性屢遭批評，行政院長卓榮泰昨到台東勘災時宣布，已請經濟部、台電公司做全國電纜地下化的先期規畫與評估，除易淹水、地層下陷等地區，地質條件適合且具急迫性的地區，採分年逐步方式進行，減少風災對電力設施的損壞。

台灣長年面對颱風侵襲，每逢強風豪雨電力系統受損，常造成大規模停電，卓榮泰昨赴台東縣勘察楊柳颱風造成的農損及災情，台東縣副縣長王志輝說，楊柳颱風造成台東多達四萬多戶停電，盼政府解決電力問題。

卓榮泰說，楊柳颱風快速過境，仍造成全國卅一萬戶停電，台東就四萬餘戶，先前丹娜絲颱風及七二八豪雨也分別造成全國約一○○萬戶及六萬戶停電，政府先前在蘭嶼推動電纜地下化工程，已減緩蘭嶼電力受颱風衝擊。已請經濟部、台電公司針對全國電纜地下化進行先期規畫、評估，分年逐步進行，減少風災對電力設施的損壞，降低災後停電的不便，台電員工也不須冒著風雨危險攀爬電線桿搶修。

卓榮泰說，若有一天全國電纜都地下化，颱風再來，人民便不用受苦，政府也不用花那麼多精神在復電，可把資源放在救助與其他工作，因此將立即啟動全國性電纜地下化的先期評估，或許相關工程須耗費數年才能完成，但一天不開始，就永遠無法滿足人民期待。

二○二二年政府通過「強化電網韌性計畫」，十年編列五六四五億提升電力韌性，但計畫內容通篇未見電纜地下化。台電表示，十年五千多億元的計畫主要是分散風險，改變過去集中的供電模式，及將室外變電所改為室內；全面地下化需審慎評估，包括設施擺放地點、是否易淹水、有無腹地等，條件都符合才能地下化，最終還是要看技術與地理環境。