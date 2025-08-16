雙和護病比爭議／立法能拖就拖 政策無進展

醫護出走未解，急診壅塞延燒，雙和醫院貼出急診護病比達一比十三，提醒民眾急診候床時間長，建議至他院就醫。衛福部長邱泰源立刻回應「要查」，且難得說重話，稱「不容許違規」，但護病比遲未入法，護病比再高，都不構成「違規」的原因。

急診醫學會年初就已示警，急診壅塞再不解將釀更大一波離職潮，當時，衛福部把矛頭指向流感、腹瀉疫情，第一線醫師立即點出流行性傳染病並非主因，衛福部才轉而要求民眾應落實分級醫療，醫院間應彼此調度。

過去衛福部曾提出護理人力政策整備十二項策略計畫，並對外承諾護病比入法，衛福部交棒給邱泰源後，未見政策進展，明顯未把解決急診壅塞視為長期抗戰，未來病人躺臥醫院大廳的情景恐再現。

護病比入法的阻礙來自於醫院經營者，邱泰源為保烏紗帽，自然不願得罪一再發文「支持邱部長」的醫界，護病比立法能拖就拖，基層急診醫師點出第一線困境，他立刻喊話「要查」醫院，逼得醫師噤聲，而他還轉身在活動中吐苦水，稱「做愈多被罵愈多」。

邱泰源應調整以部長官位為本、遇事只求快速滅火的施政思維，貼近醫病需求，改善國內醫療困境，否則我國只會與政府口號「健康台灣」愈來愈遠。