雙和護病比爭議／工會：護病比未入法 超標也難罰

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

三班護病比尚未入法，雙和醫院急診室自爆護病比高達一比十三，衛福部邱泰源喊出「要查」，但護師工會顧問陳玉鳳說，我國護病比較國外更高，危害醫護身心健康，根本是政府帶頭違法，政府不將護病比入法，醫院超標也不會被罰，應盡快入法才有望改善現況。

「邱泰源每次都在講幹話，醫護並沒有拒收病患，僅建議分流，哪來違法？」陳玉鳳說，雙和急診室的文宣，是告知民眾雙和醫院的護病比過高，等候時間可預期較長，不耐久候可至鄰近醫院，並非違法拒收患者，部長所言若是要查護病比達一比十三，更加沒有立場，因為護病比根本沒有入法，無強制規定之下，要查醫院哪項違規？

陳玉鳳說，衛福部消極處理護病比入法，今年相關公聽會中，就有官員聲稱沒打算修法，將持續以獎勵方式，鼓勵醫院達標。也因為護病比未入法，醫院就算違規也不會有罰則，當初期待護病比入法，能改善工作環境，再搭配替護理師加薪，吸引人力回流，如今看來根本空談。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說，護理師的勞動環境不佳，不只護病比過高，報請加班也屢遭阻撓，護理人力若持續流失，只會讓繼續留任者的護病比更高，最終影響病患安全，若想改善，護病比入法是最有效方法，建議醫院雇主應落實給予加班費，衛福部則需做好病人分流。

衛福部近期提出設置「假日輕急症中心」盼改善壅塞，陳玉鳳批此政策如癡人說夢，護理人力已不足，勢必會發生勉強出勤等情況，恐引發護理離職潮。

