聽新聞
0:00 / 0:00

雙和爆急診護病比1:13 衛福部要查

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

雙和醫院急診室近期貼出「本急診目前護病比一比十三，若不耐久候可至鄰近醫院就醫」，該訊息昨於社群媒體上廣為流傳，衛福部邱泰源昨一得知消息，立即回應「將了解狀況」，一定不容許違規事件發生；雙和醫院則回應，因急診壅塞才張貼此文宣，待狀況緩解會將其撤除，並強調院內護病比符合規定。

國內急診壅塞源自於護理師離職潮，住院病房無護理師看照，即使有床也無法使用，因急症從急診入院的患者，若有住院需求，只能待在急診病床上等候；當前端患者未消化，後端病患又緊接而來，形成急診壅塞最大的主因。

為改善護理師荒，行政院於二○二四年通過「護理人力政策整備十二項策略計畫」。其中，為改善護理師勞動條件，公告三班護病比，醫學中心白班一比六、小夜班一比九、大夜班一比十一，預計兩年內入法、四年達標。護病比入法前，衛福部先祭出「三班護病比達標醫院獎勵」，今年六月發出第一波獎勵金，卻達廿七家醫院未達標，其中就包含雙和醫院。

雙和醫院急診室張貼的公告，大方揭露急診護病比高達一比十三，於社群引發討論；邱泰源昨聞訊強調「不允許醫院違法」，衛福部努力改善醫護工作環境，也期待醫護能留在急重症的職場，將進一步了解雙和醫院狀況。

雙和醫院回應，護病比是針對一般病房，急診醫護並沒有被公告任一護病比的條件，急診護理人力是針對急診床位數及年度急診就醫人次計算，急診人力符合衛福部標準。

急診張貼的公告，主要是近期急診收治人數攀升，據雙和醫院統計，去年急診就診人次高達八萬五七九四人次，今年僅一到七月就已突破五萬人次，光本周通報消防局「滿床」次數就高達廿二次，為避免家屬或病患頻繁詢問醫護，影響照護患者的品質，急診才會張貼此文宣，待急診壅塞情況好轉，會將其撤下。

塞車 病患 護病比 邱泰源 衛福部

延伸閱讀

823內閣改組屢被點名！邱泰源吐苦水嘆「沒利名也慘」：做愈多被罵愈多

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

肝基會31周年 許金川憶特權疫苗被傳訊：好險我不像柯P一去不回

消除C肝提前達標 邱泰源：接下來將努力根除B肝

相關新聞

蔥價飆漲…基隆50年蔥油餅老店公休10天 也有業者咬牙苦撐

因為先前連日豪大雨及日前楊柳颱風過境的衝擊，很多蔬菜田泡水，蔬菜價格量少價揚，尤其香菜、青蔥等價路都飆漲，基隆有不少蔥油...

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後...

安心專線成斷線專線？網友爆1925難接通 衛福部：設回撥機制

衛生福利部設立的「1925安心專線」，原是提供全國全年無休、免費心理支持服務的管道，近期有網友反映，撥打1925時出現「...

疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

新冠疫情解封後，出現明顯的「疫苗猶豫」現象，民眾不願意接種疫苗，也讓全球防疫單位陷入困境，疾管署防疫醫師林詠青指出，疫苗...

今起至周二 各地防午後雷雨

中央氣象署表示，受到南方雲系影響，各地水氣偏多，今天一直到周二，午後雷陣雨的範圍和強度都將顯著擴大，尤其是南部山區，降雨...

雙和護病比爭議／工會：護病比未入法 超標也難罰

三班護病比尚未入法，雙和醫院急診室自爆護病比高達一比十三，衛福部長邱泰源喊出「要查」，但護師工會顧問陳玉鳳說，我國護病比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。