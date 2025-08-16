雙和爆急診護病比1:13 衛福部要查

雙和醫院急診室近期貼出「本急診目前護病比一比十三，若不耐久候可至鄰近醫院就醫」，該訊息昨於社群媒體上廣為流傳，衛福部長邱泰源昨一得知消息，立即回應「將了解狀況」，一定不容許違規事件發生；雙和醫院則回應，因急診壅塞才張貼此文宣，待狀況緩解會將其撤除，並強調院內護病比符合規定。

國內急診壅塞源自於護理師離職潮，住院病房無護理師看照，即使有床也無法使用，因急症從急診入院的患者，若有住院需求，只能待在急診病床上等候；當前端患者未消化，後端病患又緊接而來，形成急診壅塞最大的主因。

為改善護理師荒，行政院於二○二四年通過「護理人力政策整備十二項策略計畫」。其中，為改善護理師勞動條件，公告三班護病比，醫學中心白班一比六、小夜班一比九、大夜班一比十一，預計兩年內入法、四年達標。護病比入法前，衛福部先祭出「三班護病比達標醫院獎勵」，今年六月發出第一波獎勵金，卻達廿七家醫院未達標，其中就包含雙和醫院。

雙和醫院急診室張貼的公告，大方揭露急診護病比高達一比十三，於社群引發討論；邱泰源昨聞訊強調「不允許醫院違法」，衛福部努力改善醫護工作環境，也期待醫護能留在急重症的職場，將進一步了解雙和醫院狀況。

雙和醫院回應，護病比是針對一般病房，急診醫護並沒有被公告任一護病比的條件，急診護理人力是針對急診床位數及年度急診就醫人次計算，急診人力符合衛福部標準。

急診張貼的公告，主要是近期急診收治人數攀升，據雙和醫院統計，去年急診就診人次高達八萬五七九四人次，今年僅一到七月就已突破五萬人次，光本周通報消防局「滿床」次數就高達廿二次，為避免家屬或病患頻繁詢問醫護，影響照護患者的品質，急診才會張貼此文宣，待急診壅塞情況好轉，會將其撤下。