映照台日漫畫史！「台灣少年與日本少年」展 怪醫秦博士、小叮噹成展品

「台灣少年與日本少年」漫畫展今天起展出，展件如「怪醫秦博士」、「小叮噹」等漫畫，或許是一些台灣民眾認識「怪醫黑傑克」、「哆啦A夢」的起點，也反映台灣漫畫發展歷程。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」展今天在國家漫畫博物館東側基地開幕，由日本京都國際漫畫博物館與國漫館籌備處合作，集結324件展品。展覽除聚焦「王子雜誌」創辦人蔡焜霖及日本漫畫巨擘手塚治虫外，台灣策展團隊也補足台灣漫畫發展重要事件。

手塚治虫（1928－1989）及蔡焜霖（1930－2023）分別以不同方式影響日本、台灣漫畫發展，手塚治虫筆下如「原子小金剛」、「怪醫黑傑克」等作品聞名世界，也投入動畫製作；蔡焜霖則創辦「王子雜誌」挖掘不少台灣漫畫人才，描述其生平的傳記漫畫「來自清水的孩子」近年也賣出多國版權。

展覽對照2人生命歷程與所處時代環境，從中可發現台灣、日本漫畫早年在漫畫審查制度下有了意外的交集，像是展區展出不少台灣漫畫家以自身手法描抄日本漫畫的作品，或是試圖仿造日本漫畫家創作，包含不少台灣民眾熟悉的「怪醫秦博士」、「小叮噹」等早年出租屋常見漫畫皆於其中展出。

策展人李衣雲今天帶領導覽表示，展區內模擬曾風靡日本、台灣的租書店一角，日本是在1950年代至1960年代初期流行租書店，而台灣則流行於1960年代，當時在台灣租書店不只可以看見本土自創漫畫，也有描抄的日本漫畫，而這些都是為通過漫畫審查，有關日本的物件都要塗抹掉。

日本新生代漫畫家川勝德重表示，以台灣視角來看，日本漫畫對眾人影響深遠，但以日本來說也深深被美漫影響。他從展間看到台灣漫畫曾大量描抄日本漫畫，而日本漫畫其實早年也會描抄美漫，像是著名漫畫家水木茂便以此出道，他深刻感受到漫畫是乘載意識形態的媒體，非常有趣。

此次在展覽中特別規劃「閱讀部屋」，並陳列台灣漫畫家高妍與川勝德重的作品，2人分別以「部屋日記」與「異物」回溯自身踏入漫畫創作的歷程。川勝德重在其中描繪他在日本閱讀到高妍作品的經驗，還有他曾特別來台研究台灣描抄日本漫畫的過程，看到早年台漫「山貓奇談」還不禁直呼「這太狂了吧」。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」國際交流展今天起在國漫館東側園區舉行至10月12日。