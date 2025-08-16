快訊

蔥價飆漲…基隆50年蔥油餅老店公休10天 也有業者咬牙苦撐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影
蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影

因為先前連日豪大雨及日前楊柳颱風過境的衝擊，很多蔬菜田泡水，蔬菜價格量少價揚，尤其香菜、青蔥等價路都飆漲，基隆有不少蔥油餅店所幸公休趁機休息，信二路知名周家蔥油餅老店貼出告示公休10天，但也有業者咬牙苦撐沒有漲價

近來蔥價很貴，民眾都大嘆買不起，原本批發價一公斤200到300元，本周漲了兩倍，來到400、500元，三星蔥更貴到700元，但近日已有稍降。

基隆以青蔥為主要材料的蔥油餅店很多吃不消，因為無法臨時漲價，還是要以平時價格賣，只好公休一陣子先休息再說。信二路開店逾50年的蔥餅老店周家蔥油餅，今天一早有多人要排隊買蔥油餅，卻發現鐵門沒有開啟，才發現門口貼了公休10天紙條，大家都撲空。

基隆蔬菜公會理事長楊明偉表示，蔥的價格飆漲，店家又沒法突然漲價，他的客戶有6、7成暫時幾天公休，有的趁機放員工假期。但也有部分蔥油餅店還是有開，但調整項目，有的品項需要用到大量蔥的就暫時不賣了。

蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影
蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影
蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影
蔥價飆漲基隆50年蔥油餅老店公休10天，也有業者苦撐。記者游明煌／攝影

漲價 基隆 蔥油餅

