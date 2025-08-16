快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由無喉病友組成的「無聲之音合唱團」今在台中榮總舉辦的無喉者言語重建成果分享會上登台演出。圖／台中榮總提供
由無喉病友組成的「無聲之音合唱團」今在台中榮總舉辦的無喉者言語重建成果分享會上登台演出。圖／台中榮總提供

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後第10年，他在與妻子爭論手機設定時，情急連說三次台語「毋是按呢」，從此打通任督二脈，如今能流利地用食道語與人溝通，國台語切換自如。

台中榮總耳鼻喉頭頸部今攜手中華民國無喉者復聲協會、惠康基金會舉辦「無喉者言語重建」愛你愛我成果分享會，現場集結150名無喉病友、家屬、醫療團隊，14名無喉病友組成「無聲之音合唱團」用他們苦練多年的食道語獻唱，感重力全場。

台中榮總說明，無喉者因頭頸癌等因素接受全喉切除手術，台灣每年約新增200例。病友術後須透過食道語或助講器等方式重新學習發聲，過程漫長且困難，估計僅有25%病友能堅持下去。

作為復健班前班長的紀男分享，他起初學習食道語長達兩年毫無進展，加上考量癌症5年存活率，一度擔心自己辛苦學習會「無彩工」（白費工夫），幸好在主治醫師王景平與太太的鼓勵下，他才堅持下來。他笑說，那次與妻子爭執後的「開竅」，讓他掌握了腹式呼吸法，有效延長句子，徹底改變了他的人生。

紀男表示，他術後學習食道語前2年進度緩慢，加上考量5年存活率，一度擔心辛苦學習會「無彩工」。還好主治醫師王景平與妻子鼓勵他，他才堅持下來。

他笑稱，食道語缺點就是沒辦法說長句，那次與妻子爭執後的「開竅」，讓他掌握了腹式呼吸法，有效延長句子，徹底改變了他的人生。

紀男分享，最重要的是溝通零距離，才不會讓生活越來越封閉，影響身心健康。無喉言語復健班、無喉者復聲協會及醫療團隊的協助、家人的支持是最強力的後盾。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任劉時安說，言語重建是重建病友的尊嚴、自信與生活品質。台中榮總是中華民國無喉復聲協會中區分班據點，成立35年，每年北、中、南據點辦活動，齊聚病友相互支持。

71歲紀姓無喉抗癌鬥士（中）今出無喉者言語重建成果分享會，並且分享抗癌、學習食道語經驗。圖／台中榮總提供
71歲紀姓無喉抗癌鬥士（中）今出無喉者言語重建成果分享會，並且分享抗癌、學習食道語經驗。圖／台中榮總提供

醫師 妻子 復健 抗癌 台中榮總

延伸閱讀

血癌治療有後盾 新北亞東醫院中西醫合擊助抗癌

腎臟癌被宣判剩5年壽命！《聖鬥士星矢》名曲主唱山田信夫抗癌8年病逝

卵巢癌4期她抗癌活出新生命 醫揭：精準治療帶來希望

癌症防治深化國際合作 國際抗癌聯盟執行長再度訪台

相關新聞

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

前總統陳水扁夫人吳淑珍，昨於台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，陳水扁兒子陳致中稍早說，母親是姿勢性低血壓引發休克。對此...

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

因長期虧損與財務壓力，國光客運正在進行營運調整，計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由...

全台烤番薯！高溫範圍擴大至11縣市 桃園新屋飆37.4度

氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍至11縣市，北北桃防攝氏36度以上高溫，截至下午2時26分止，以桃園市新屋區37...

中部及高屏空品區PM2.5減量未達分區目標 審計部要環境部改進

環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關空汙防制策略及方案。根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。