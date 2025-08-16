4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後第10年，他在與妻子爭論手機設定時，情急連說三次台語「毋是按呢」，從此打通任督二脈，如今能流利地用食道語與人溝通，國台語切換自如。

台中榮總耳鼻喉頭頸部今攜手中華民國無喉者復聲協會、惠康基金會舉辦「無喉者言語重建」愛你愛我成果分享會，現場集結150名無喉病友、家屬、醫療團隊，14名無喉病友組成「無聲之音合唱團」用他們苦練多年的食道語獻唱，感重力全場。

台中榮總說明，無喉者因頭頸癌等因素接受全喉切除手術，台灣每年約新增200例。病友術後須透過食道語或助講器等方式重新學習發聲，過程漫長且困難，估計僅有25%病友能堅持下去。

作為復健班前班長的紀男分享，他起初學習食道語長達兩年毫無進展，加上考量癌症5年存活率，一度擔心自己辛苦學習會「無彩工」（白費工夫），幸好在主治醫師王景平與太太的鼓勵下，他才堅持下來。他笑說，那次與妻子爭執後的「開竅」，讓他掌握了腹式呼吸法，有效延長句子，徹底改變了他的人生。

紀男表示，他術後學習食道語前2年進度緩慢，加上考量5年存活率，一度擔心辛苦學習會「無彩工」。還好主治醫師王景平與妻子鼓勵他，他才堅持下來。

他笑稱，食道語缺點就是沒辦法說長句，那次與妻子爭執後的「開竅」，讓他掌握了腹式呼吸法，有效延長句子，徹底改變了他的人生。

紀男分享，最重要的是溝通零距離，才不會讓生活越來越封閉，影響身心健康。無喉言語復健班、無喉者復聲協會及醫療團隊的協助、家人的支持是最強力的後盾。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任劉時安說，言語重建是重建病友的尊嚴、自信與生活品質。台中榮總是中華民國無喉復聲協會中區分班據點，成立35年，每年北、中、南據點辦活動，齊聚病友相互支持。