快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

安心專線成斷線專線？網友爆1925難接通 衛福部：設回撥機制

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部提供1925安心專線。圖／截取自衛福部網站
衛福部提供1925安心專線。圖／截取自衛福部網站

衛生福利部設立的「1925安心專線」，原是提供全國全年無休、免費心理支持服務的管道，近期有網友反映，撥打1925時出現「號碼不存在」、久等無人接聽，甚至接通後，遭遇接線人員態度不佳等情況。衛福部心理健康司回應，近期1925專線的乘載率高，若沒有及時接通，可以留下聯繫方式，將在24小前內回播，提供協助。

有網友在社群平台指出，朋友情緒崩潰求助1925時，手機顯示「號碼不存在」，多次嘗試仍失敗；該網友改用自己手機測試才接通，但當向專線反映問題時，接線員卻不耐煩，並回覆「我們專線N年來從來沒有這種狀況」，甚至建議「如果朋友的手機打不進來，你可以借給他打啊」。

另一名網友則表示，多次撥打1925「沒有一通接通」，形容「連最後一個防線都沒有了」，還有首次撥打的民眾則分享，接線過程中感到自己被「教育」，對方告訴他「要轉念」、「不要負面」，甚至因年紀年輕被勸「你得自己去改變」，令其「越聽越難受」，最後掛斷電話，決定不再求助。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，1925專線考量到可能出現占線情況，設有留言回撥機制。若未接通，民眾可在聽到語音留言後按下「#」號，並輸入24小時內可聯絡的完整電話號碼，專線人員會在一天內回撥；若沒有接通會在不同時段再次撥打。此外，也可透過官方網站使用文字協談服務。

陳柏熹坦言，1925確實有線路負荷問題，專線接通率可以再優化，目前已經著手系統優化，預計年底前完成，明年可推出「互動式心理支持平台」，整合電話、網路電話與文字協談三種管道，並結合智慧流程分流與即時督導機制，以降低求助門檻、提升服務可近性與接通率。

機制 衛福部

延伸閱讀

陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門

台中麻園頭溪傳老翁墜河拐杖留岸上 失蹤3天今遺體趴河床

兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

相關新聞

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

前總統陳水扁夫人吳淑珍，昨於台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，陳水扁兒子陳致中稍早說，母親是姿勢性低血壓引發休克。對此...

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

因長期虧損與財務壓力，國光客運正在進行營運調整，計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由...

全台烤番薯！高溫範圍擴大至11縣市 桃園新屋飆37.4度

氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍至11縣市，北北桃防攝氏36度以上高溫，截至下午2時26分止，以桃園市新屋區37...

中部及高屏空品區PM2.5減量未達分區目標 審計部要環境部改進

環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關空汙防制策略及方案。根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。