疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

新冠疫情解封後，出現明顯的「疫苗猶豫」現象，民眾不願意接種疫苗，也讓全球防疫單位陷入困境，疾管署防疫醫師林詠青指出，疫苗猶豫現象早在疫情前就存在，民眾對疫苗的信任不足、低估疾病風險，以及接種便利性等，都是造成疫苗猶豫的原因，因此宣導接種疫苗時，比起提供科學證據，更需要理解民眾，才有機會改善疫苗猶豫。

林詠青說，疫苗猶豫是指在疫苗供應無虞下，民眾不願意接種的狀況；若以疫苗接種意願分為象限，最左邊是什麼疫苗都會接種，最右邊則是完全不接種者疫苗者，中間這類族群即是疫苗猶豫重點。

林詠青回溯疫苗猶豫歷史，早在18世紀就已存在。當時天花疫苗是要從膿泡取出，英國在1853年強制出生3個月內新生兒接種，引發父母反彈，後續反疫苗運動持續擴大，但1867年政府仍將強制接種年齡擴大至14歲以下，直至情況愈來愈嚴重，才在1898年增訂良心豁免條款。

新冠疫情爆發前，世界衛生組織就已曾針對疫苗猶豫的現象提出警示，導致疫苗猶豫主要有「3C」因素，分別為信心（Confidence），如民眾對疫苗安全性與有效性不信任；自滿（Complacency）低估疾病風險，認為自己不會傳染；便利性（Convenience）接種流程繁瑣、地點不便，或需自費、請假等。

林詠青說，疫苗跟藥物不同，疫苗接種對象是健康的人，並且是預防疾病，不易立即看到效果，當疾病發生率下降時，不良反應的容忍度也會隨之降低，因此疫苗幾乎都會經歷階段性變動。像是，一開始疫情爆發時，沒有疫苗可打，讓疾病發生率提高，但當疫苗問世後，接種率上升，使疾病發生率下降，但隨之而來的是不良事件增加，一旦不良事件增加，接種率就會下降，進而使疫情再次爆發，無限陷入循環，直到疾病根除為止。

林詠青表示，2021年起，新冠疫苗陸續問世，但是接種的人數卻是逐年下降，民眾並非不打疫苗，以2024至2025年的流感季為例，全國流感接種率達5成。

新冠疫情期間，疫苗猶豫特別明顯。林詠青指出，錯誤訊息讓民眾對疫苗效果、副作用及藥廠製造產生疑慮，研發速度快也成為民眾畏懼接種的原因。例如「緊急使用授權」或「三期臨床試驗尚未完成」等關鍵字，也常成為民眾猶豫接種。

此外，我國社會學研究也發現，台灣民眾在疫情升溫時普遍存在「樂觀偏誤」，低估負面事件發生在自己身上的可能性，形成一種「鴕鳥心態」，對疫苗安全性的態度產生顯著影響。

林詠青指出，疫苗猶豫並非是缺乏科學知識，而是利弊權衡、情感與道德考量。有些人擔心小孩或長者因接種受害，有些人則是在擔心自己會傳染家人才決定接種。他強調，疫苗宣導不應僅停留在告知，而應走向說服，運用同理心了解民眾擔憂，透過開放式問句引導討論，尊重自主決策，避免標籤化民眾。