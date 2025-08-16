快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國光客運計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由其他業者接手。本報資料照片
國光客運計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由其他業者接手。本報資料照片

因長期虧損與財務壓力，國光客運正在進行營運調整，計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由其他業者接手。其他還有8條包括北高、北南、北屏等國道客運路線也擬停開，不過目前仍與公路局協商中，倘若定案，也導致國光客運在南部的7個車站面臨撤站。

國光客運近年來面臨高鐵及台鐵的激烈競爭，多條國道客運路線載客率低迷，部分班次載客數甚至不到10人，淪為「蚊子路線」，疫情後客源又未回流，導致積欠銀行團超過新台幣20億元，近半年來更兩度因資金調度問題延遲發薪。為了開源節流，國光客運日前不得不向公路局提出停駛14條虧損路線的申請。

在這些申請路線中，6條行駛於高雄、屏東到墾丁的一般公路客運路線（9117、9127、9188、9189、1773、1780）已被公路局要求優先整併。國光客運證實，公路局已核定這6條路線將於8月31日起由其他業者代駛，國光客運只營運至8月30日，以確保旅客疏運不中斷。

此外，國光客運也正與公路局協商其餘8條國道客運路線的停駛事宜，其中包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，由於客運與車站的租約規定需提前一到兩個月預告不續租，國光客運已向南部7個場站預告可能在9月上旬撤站。這些車站包含屏東站、九如站、高雄站、楠梓站、中正站、台南站及永康站，不過據掌握，實際撤站日期仍需等待公路局協商並核定代駛業者後，才會正式公告實施。

公路局表示，目前與國光客運開會研商討論結果，較為虧損之路線為中、長途南部地區國道客運路線。因此國光客運台南、高雄及屏東等3個場站，包含14條路線，規劃於114年8月底或9月上旬進行轉換，本局正與該公司確認各項細節。

公路局指出，目前每1至2周即與國光客運確認相關人、車處理情形，目前公司已針對台南、高雄及屏東等3個場站相關員工及駕駛人逐一徵詢留任意願，並遵照勞基法規定辦理及支應業主應負擔費用，同時徵詢協助代駛業者作業中，以利無縫轉換。

屏東 國光客運 國道客運

延伸閱讀

一秒到日本！高雄「六燃丁種宿舍」開放 帶旅人走入時空迴廊

詐騙「交通違規」釣魚信防不勝防 公路局宣布全面停止以電子郵件通知

桃園斥資1.1億蓋八德轉運站 營運1年多竟無國道客運

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

相關新聞

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

前總統陳水扁夫人吳淑珍，昨於台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，陳水扁兒子陳致中稍早說，母親是姿勢性低血壓引發休克。對此...

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

因長期虧損與財務壓力，國光客運正在進行營運調整，計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由...

全台烤番薯！高溫範圍擴大至11縣市 桃園新屋飆37.4度

氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍至11縣市，北北桃防攝氏36度以上高溫，截至下午2時26分止，以桃園市新屋區37...

中部及高屏空品區PM2.5減量未達分區目標 審計部要環境部改進

環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關空汙防制策略及方案。根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

4期癌無喉抗癌20年！與妻爭執「毋是按呢」 意外打通食道語任督二脈

台中沙鹿71歲紀男於20年前確診下咽癌第4期，切除全喉，失去聲帶，他成為無喉抗癌鬥士。他今天分享，他堅持學習食道語，術後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。