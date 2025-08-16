撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

因長期虧損與財務壓力，國光客運正在進行營運調整，計畫停駛14條虧損路線，其中6條高雄往返墾丁的路線已確定本月底停開，並由其他業者接手。其他還有8條包括北高、北南、北屏等國道客運路線也擬停開，不過目前仍與公路局協商中，倘若定案，也導致國光客運在南部的7個車站面臨撤站。

國光客運近年來面臨高鐵及台鐵的激烈競爭，多條國道客運路線載客率低迷，部分班次載客數甚至不到10人，淪為「蚊子路線」，疫情後客源又未回流，導致積欠銀行團超過新台幣20億元，近半年來更兩度因資金調度問題延遲發薪。為了開源節流，國光客運日前不得不向公路局提出停駛14條虧損路線的申請。

在這些申請路線中，6條行駛於高雄、屏東到墾丁的一般公路客運路線（9117、9127、9188、9189、1773、1780）已被公路局要求優先整併。國光客運證實，公路局已核定這6條路線將於8月31日起由其他業者代駛，國光客運只營運至8月30日，以確保旅客疏運不中斷。

此外，國光客運也正與公路局協商其餘8條國道客運路線的停駛事宜，其中包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，由於客運與車站的租約規定需提前一到兩個月預告不續租，國光客運已向南部7個場站預告可能在9月上旬撤站。這些車站包含屏東站、九如站、高雄站、楠梓站、中正站、台南站及永康站，不過據掌握，實際撤站日期仍需等待公路局協商並核定代駛業者後，才會正式公告實施。

公路局表示，目前與國光客運開會研商討論結果，較為虧損之路線為中、長途南部地區國道客運路線。因此國光客運台南、高雄及屏東等3個場站，包含14條路線，規劃於114年8月底或9月上旬進行轉換，本局正與該公司確認各項細節。

公路局指出，目前每1至2周即與國光客運確認相關人、車處理情形，目前公司已針對台南、高雄及屏東等3個場站相關員工及駕駛人逐一徵詢留任意願，並遵照勞基法規定辦理及支應業主應負擔費用，同時徵詢協助代駛業者作業中，以利無縫轉換。