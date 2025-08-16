快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

聽新聞
0:00 / 0:00

中部及高屏空品區PM2.5減量未達分區目標 審計部要環境部改進

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區細懸浮微粒濃度減量未達分區目標，也缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，要求環境部改進檢討。圖／聯合報系資料照片
審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區細懸浮微粒濃度減量未達分區目標，也缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，要求環境部改進檢討。圖／聯合報系資料照片

環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關空汙防制策略及方案。根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區細懸浮微粒濃度減量未達分區目標，缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，顯示方案總目標值設定不具挑戰性且較為單一，要求環境部改進檢討。

行政院為改善空氣品質及維護生活環境，於2017年4月及12月核定「空氣汙染防制策略」及「空氣汙染防制行動方案」，並責成環境部推動空氣汙染防制法修正，以建構空氣品質管理制度。

審計部報告指出，部分空氣品質區細懸浮微粒（PM2.5）濃度減量未達分區目標，又方案總目標較不具挑戰性，且未針對衍生性PM2.5的前驅化學物質設定管制目標，不利全面評量空氣品質。查空氣汙染防制方案（2020年至2023年）預計達成2023年PM2.5全國年平均濃度低於15微克/立方公尺（μg/m3）目標。

據環境部統計，全國PM2.5年平均濃度自2020年度的14.1μg/m3，逐步下降至2023年的 13.7μg/m3，惟中部及高屏等2個空品區PM2.5年平均濃度分別為16.5μg/m3及17.4μg/m3，均高於各該空品區目標值16.2μg/m3及15.2μg/m3。

審計部表示，環境部僅以PM2.5濃度作為目標值，尚缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，顯示方案總目標值設定不具挑戰性且較為單一，應督導未達計畫目標空品區內的地方政府，就主要汙染源研謀有效減量作為，積極改善空氣品質。

環境部大氣環境司對此表示，空氣汙染防制方案（2020年至2023年）目標訂定，是以標準檢測方法，即手動採樣法為基準，2023年全國PM2.5年平均濃度為13.7μg/m3，已達成第一期方案15μg/m3的目標，台灣西半部各空品區亦均達成各區目標。審計部查核資料為引述即時性自動分析儀監測結果，自動分析儀具即時性，但易受水氣等因子干擾，非標準方法。

PM2.5 環境部 空氣品質

延伸閱讀

澄清湖棒球場免場租再送票 審計部促高市府檢討收支

審計部揪出興達電廠煤倉3年自燃255次 藍營批：高市府要睡多久？

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

基市警察缺額、高齡占比都比外縣市高 審計部決算點出警力負荷重

相關新聞

肝基會31周年 許金川憶特權疫苗被傳訊：好險我不像柯P一去不回

肝基會今年成立滿31周年，今天舉行周年慶活動，董事長許金川提到，4年前發生好心肝為志工打疫苗事件，6月份最高行政法院判決...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。