中部及高屏空品區PM2.5減量未達分區目標 審計部要環境部改進

環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關空汙防制策略及方案。根據審計部最新113年度總決算查核報告指出，中部及高屏2空品區細懸浮微粒濃度減量未達分區目標，缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，顯示方案總目標值設定不具挑戰性且較為單一，要求環境部改進檢討。

行政院為改善空氣品質及維護生活環境，於2017年4月及12月核定「空氣汙染防制策略」及「空氣汙染防制行動方案」，並責成環境部推動空氣汙染防制法修正，以建構空氣品質管理制度。

審計部報告指出，部分空氣品質區細懸浮微粒（PM2.5）濃度減量未達分區目標，又方案總目標較不具挑戰性，且未針對衍生性PM2.5的前驅化學物質設定管制目標，不利全面評量空氣品質。查空氣汙染防制方案（2020年至2023年）預計達成2023年PM2.5全國年平均濃度低於15微克/立方公尺（μg/m3）目標。

據環境部統計，全國PM2.5年平均濃度自2020年度的14.1μg/m3，逐步下降至2023年的 13.7μg/m3，惟中部及高屏等2個空品區PM2.5年平均濃度分別為16.5μg/m3及17.4μg/m3，均高於各該空品區目標值16.2μg/m3及15.2μg/m3。

審計部表示，環境部僅以PM2.5濃度作為目標值，尚缺乏於總目標設定衍生性PM2.5的前驅化學物質作為減量目標，顯示方案總目標值設定不具挑戰性且較為單一，應督導未達計畫目標空品區內的地方政府，就主要汙染源研謀有效減量作為，積極改善空氣品質。

環境部大氣環境司對此表示，空氣汙染防制方案（2020年至2023年）目標訂定，是以標準檢測方法，即手動採樣法為基準，2023年全國PM2.5年平均濃度為13.7μg/m3，已達成第一期方案15μg/m3的目標，台灣西半部各空品區亦均達成各區目標。審計部查核資料為引述即時性自動分析儀監測結果，自動分析儀具即時性，但易受水氣等因子干擾，非標準方法。