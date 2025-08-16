聽新聞
吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險
前總統陳水扁夫人吳淑珍，昨於台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，陳水扁兒子陳致中稍早說，母親是姿勢性低血壓引發休克。對此，臨床醫師指出，導致低血壓原因，包括心肌梗塞、心衰竭、心律不整，夏季大量排汗、長時間禁食等，也可能導致低血壓。
台安醫院心臟內科暨導管室主任林謂文表示，收縮壓低於90毫米汞柱、舒張壓低於60毫米汞柱就可稱為低血壓，常見症狀包括頭暈、胸悶、呼吸困難、易感到暈厥、全身無力、易疲倦等，而造成低血壓的成因很多，包括心臟功能出問題，使心臟收擠出的血壓不足，其餘會引起低血壓的心臟疾病，如心肌梗塞、心衰竭及心律不整等。
林謂文表示，若民眾夏季水分補充不夠，本身又偏向低血壓體質，加上沒吃早餐，或長時間禁食，就容易發生低血壓，有時民眾因大量出血，體液流失導致血容積不足，也可能導致血壓下降。另，自律神經病變也會影響血管收縮，或導致血管擴張後無法收縮，就會導致血壓下降。
林謂文表示，姿勢性低血壓是指姿勢改變時，血液往下肢流動，導致腦部血流暫時不足，出現頭暈、暈眩情況，嚴重時甚至會昏厥。血壓過低時，不僅體力容易變差，身體器官循環也會受到影響，若急性血壓下降，恐導致器官供血不足，陷入休克，甚至有生命危險。
要預防姿勢性低血壓，林謂文建議，民眾改變姿勢時，動作必須放慢，例如早上起床時，先在床沿坐一下，等待30秒到1分鐘，確定沒有頭暈症狀後再站起來。另，水分要補充的足夠，也可以穿上彈性襪，若仍無法改善，可能要尋求醫師的協助，看是不是藥物所造成的低血壓，來做藥物的調整。
