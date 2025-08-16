快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

姿勢性低血壓暈厥 醫：器官供血不足恐致命

中央社／ 台北16日電

姿勢性低血壓不容輕忽，醫師今天表示，低血壓發生時體力會變差，器官循環也受影響，急性血壓下降更會造成器官供血不足而休克，嚴重可能有生命危險。

當收縮壓低於90 mmHg或舒張壓低於60 mmHg，就是所謂的低血壓。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說明，成因有3大可能，第1是心臟出問題，心臟收縮打出去的力量決定血壓高低，心臟出問題就會低血壓，常見發生於心肌梗塞、心臟衰竭患者

其次是大量排汗導致身體脫水，林謂文表示，若沒有及時補充水分，血液容積不足會引起血壓下降；又或者是本身是低血壓體質，如果沒有吃早餐，在長時間的禁食之後，水分不足也會低血壓。

最後就是血管張力不足，林謂文指出，可能因為自律神經病變影響到血管收縮，當血管擴張無法收縮，就會導致血壓下降。

特別要注意的是，血壓突然下降最危險。林謂文表示，本身長期低血壓患者，身體可能已經適應，不見得會有症狀，但如果血壓突然從110、120下降到70、80，這樣的波動會讓身體不適，出現頭暈、胸悶、呼吸困難，甚至暈厥、全身無力、容易疲倦等症狀。

他提醒，低血壓發生時代表體力變差，器官循環都會受影響，急性血壓下降會造成器官供血不足而產生休克，甚至可能有生命危險。預防方法就是盡快找出發生原因加以矯正，例如大量補充水分，或是針對疾病治療。

前總統陳水扁妻子吳淑珍昨天因姿勢性低血壓昏倒，緊急送醫治療。其子陳致中今天表示，母親到院時昏迷指數僅剩3，姿勢性低血壓隨時有致命風險，所幸目前生命徵象回穩，盼能慢慢恢復。

器官 患者

延伸閱讀

吳淑珍最新病況曝！陳其邁今早打給陳致中得知「可以認人」

前第一夫人吳淑珍昏迷指數8 陳致中：各界祈福都溫暖收到

吳淑珍送醫尚未脫離險境 陳致中證實：姿勢性低血壓引發休克

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

相關新聞

肝基會31周年 許金川憶特權疫苗被傳訊：好險我不像柯P一去不回

肝基會今年成立滿31周年，今天舉行周年慶活動，董事長許金川提到，4年前發生好心肝為志工打疫苗事件，6月份最高行政法院判決...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。