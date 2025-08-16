姿勢性低血壓暈厥 醫：器官供血不足恐致命

姿勢性低血壓不容輕忽，醫師今天表示，低血壓發生時體力會變差，器官循環也受影響，急性血壓下降更會造成器官供血不足而休克，嚴重可能有生命危險。

當收縮壓低於90 mmHg或舒張壓低於60 mmHg，就是所謂的低血壓。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說明，成因有3大可能，第1是心臟出問題，心臟收縮打出去的力量決定血壓高低，心臟出問題就會低血壓，常見發生於心肌梗塞、心臟衰竭患者。

其次是大量排汗導致身體脫水，林謂文表示，若沒有及時補充水分，血液容積不足會引起血壓下降；又或者是本身是低血壓體質，如果沒有吃早餐，在長時間的禁食之後，水分不足也會低血壓。

最後就是血管張力不足，林謂文指出，可能因為自律神經病變影響到血管收縮，當血管擴張無法收縮，就會導致血壓下降。

特別要注意的是，血壓突然下降最危險。林謂文表示，本身長期低血壓患者，身體可能已經適應，不見得會有症狀，但如果血壓突然從110、120下降到70、80，這樣的波動會讓身體不適，出現頭暈、胸悶、呼吸困難，甚至暈厥、全身無力、容易疲倦等症狀。

他提醒，低血壓發生時代表體力變差，器官循環都會受影響，急性血壓下降會造成器官供血不足而產生休克，甚至可能有生命危險。預防方法就是盡快找出發生原因加以矯正，例如大量補充水分，或是針對疾病治療。

前總統陳水扁妻子吳淑珍昨天因姿勢性低血壓昏倒，緊急送醫治療。其子陳致中今天表示，母親到院時昏迷指數僅剩3，姿勢性低血壓隨時有致命風險，所幸目前生命徵象回穩，盼能慢慢恢復。