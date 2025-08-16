葡萄球菌感染用藥不純物超標 44萬錠急回收

快訊

中央社／ 台北16日電

食藥署今天公布，用於治療革蘭氏陽性菌及葡萄球菌等感染症的「服即淨錠」，藥廠在持續性安定性試驗發現不純物超標，食藥署決定預防性回收，8月30日前回收共1批、約44萬錠。

根據衛生福利部食品藥物管理署13日公布藥品回收訊息，微功商行有限公司的「服即淨錠 FUCIDINTABLETS 」，批號C97090產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主成分為fusidate sodium，主要用於革蘭氏陽性菌及葡萄球菌引起的感染症。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今天告訴中央社記者，7月29日接獲藥品許可證持有藥商微功商行有限公司主動通報，指出該批號藥品於第24個月安定性試驗結果，發現不純物含量超過檢驗規格上限，故啟動回收作業。

黃玫甄說明，未知不純物檢驗規格應小於0.10%；但共3筆數據超出規格，分別為0.17%、0.12%及0.11%。

據統計，該藥品在今年1到5月市占率約1.51%。黃玫甄表示，這個批號藥品已銷售數量約44萬錠，要求廠商於8月30日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施。

食藥署指出，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬元至500萬元罰鍰。另目前市面上仍有其他同成分劑型藥品可供替代，故不影響臨床用藥。

藥品 食藥署 市占率

相關新聞

肝基會31周年 許金川憶特權疫苗被傳訊：好險我不像柯P一去不回

肝基會今年成立滿31周年，今天舉行周年慶活動，董事長許金川提到，4年前發生好心肝為志工打疫苗事件，6月份最高行政法院判決...

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

