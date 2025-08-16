護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

衛福部擱置三班護病比入法，對外強調採「獎勵先行」，近期爆出雙和醫院的白班護病比高達1比13，遠超衛福部訂定的1比6。衛福部長邱泰源喊話「要查」、「不許違規」，但護師工會顧問陳玉鳳說，台灣護病比遠高於國外，危害醫護身心健康，政府根本帶頭違法，不將護病比入法，超標也不會被罰，如今喊要查，根本在講幹話。

一名雙和醫院員工於社群媒體爆料，該院白班急診醫師一上班就貼出「該院護病比高達1比13，請病人若『不耐久候』，可至鄰近醫院永和耕莘醫院、慈濟醫院就醫」的公告。對此，邱泰源今表示，將了解情況，絕對不容許違規。

陳玉鳳說，工會統計，去年12月至今年3月，國內流失1302位護理人員，今年4至7月僅回流約一半，共659人，護理人力仍不足，病房床位無法全開，病人只能待在急診留觀床等待床位，急診壅塞無法改善，導致滿載情況頻傳。雙和醫院為醫學中心，張貼公告建議民眾分流也是合理，否則病人不斷湧入，對病人、護理人員都不安全。

「他（指邱泰源）每次都在講幹話，醫護沒有拒收病患，只是建議分流，哪來違法？」陳玉鳳表示，我國護病比遠高於國外，站在職業安全觀點，極高的護病比已危害醫護身心健康，政府根本帶頭違法，醫院告知民眾護病比太高，建議至其他醫院就醫，並法令規定不行，醫院如果不告知民眾「有多一項選擇」，當醫院拒收病患才有違反嫌疑。

衛福部前部長薛瑞元任內承諾護病比入法，但遲遲沒有下文。陳玉鳳說，衛福部就是不處理護病比入法，今年相關公聽會中，官員態度堅決稱沒有打算修法，決議以獎勵先行方式執行，由於沒有任何罰則，醫院就會設法鑽漏洞達到獎勵目標，卻不會從根本解決問題，為護理人員加薪、吸引護理人力回流。她認為，唯有盡速將護病比入法，才能改善護病比居高不下的現況。

另，衛福部健保署近期提出要設置假日急症中心，由基層診所分流輕症病人，減輕醫院負擔。陳玉鳳說，這簡直是癡人說夢，護理人力已經不足，要去哪裡找人來開假日急症中心？勢必會發生護理人員假日勉強出勤，或跨科支援等情況，好不容易假日可下班的護理人員，又被迫出門上班，無法與家人團聚，恐再次引發護理離職潮。